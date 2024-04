Pokémon GO: Mehr als 54.000 Erfahrungspunkte – So gelang einem Trainer der fast perfekte Wurf

Ein Trainer hat in Pokémon GO die gigantische Summe von mehr als 54.000 Erfahrungspunkten mit nur einem einzigen Wurf gesammelt. Wir erklären, wie ihm das gelungen ist.

Um in Pokémon GO das maximale Level 50 zu erreichen, müsst ihr zum einen einige Aufgaben erledigen und zum anderen eine große Menge an Erfahrungspunkten sammeln. Hierfür könnt ihr unter anderem das Freundeslevel eurer Freunde erhöhen, Forschungsaufgaben erledigen oder beispielsweise auch Pokémon fangen.

Ein Trainer auf Reddit berichtet nun von einem fast perfekten Wurf, was die maximale Ausbeute an Erfahrungspunkten angeht. Er hat die unglaubliche Summe von 54.020 Erfahrungspunkten mit nur einem einzigen Wurf gesammelt. Und das, ohne dass ein Erfahrungspunkte-Bonus durch ein Event aktiv war.

Wie genau er das angestellt hat und welche Boni ihm für den perfekten Wurf gefehlt haben, zeigen wir euch.

2 kleine Boni fehlen zum perfekten Wurf

Welche Boni hat der Trainer im Wurf erzielt? Wie der Trainer in seinem Reddit Beitrag zeigt, hat er mit seinem Wurf die folgenden Boni gesammelt.

Pokémon gefangen: 600 EP

Neues Pokémon: 2.000 EP

Erster Fang des Tages: 9.000 EP

Serienbonus: 36.000 EP

Fabelhafter Wurf: 6.000 EP

Curveball: 120 EP

Fang mit einem Wurf: 300 EP

In Summe kam er durch die Kombination dieser Boni auf insgesamt 54.020 Erfahrungspunkte.

Wie hat der Trainer das gemacht? Der Trainer hat auf clevere Art viele Boni miteinander kombiniert. Er hat ein neues Pokémon gefangen, welches gleichzeitig der erste Fang des Tages war. Durch die 7er-Serie beim Fangen von Pokémon an 7 aufeinanderfolgenden Tagen, hat er zusätzlich noch den Serienbonus eingesackt.

Zusätzlich hat er das Pokémon mit nur einem einzigen Wurf gefangen, welcher ein fabelhafter Curveball-Wurf war. Hierdurch kamen weitere Boni hinzu. Dadurch, dass der Trainer vor dem Wurf ein Glücks-Ei aktiviert hat, wurden die gesamten Erfahrungspunkte außerdem verdoppelt.

Welche Boni hat der Trainer verpasst? Obwohl der Trainer bereits die meisten möglichen Boni kombiniert hat, gibt es noch 2 weitere Boni, die ihm noch weitere Erfahrungspunkte für den Wurf gewährt hätten.

Hätte der Trainer das Pokémon im AR+-Modus gefangen, hätte er zusätzlich 300 (beziehungsweise 600 mit Glücks-Ei) Erfahrungspunkte für den Expert-Handler-Bonus erhalten können. Zusätzlich hätte er mit einer passenden aktivierten Mega-Entwicklung nochmals 25 (beziehungsweise 50 mit Glücks-Ei) Erfahrungspunkte erhalten können.

So hätte er zu seinen bereits erhaltenen Erfahrungspunkten für den Wurf nochmals 650 hinzufügen können und wäre auf 54.670 Erfahrungspunkte gekommen.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr schon eine ähnliche Anzahl an Erfahrungspunkten mit einem einzigen Wurf erzielt? Was ist euer persönlicher Rekord? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im April 2024 in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr dazu bei uns ebenfalls fündig.