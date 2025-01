Pokémon GO: Arktos besiegen – 4 Tipps gegen den Dyna-Boss

In Pokémon GO wartet Dynamax-Arktos zum ersten Mal auf euch. Wie ihr das Monster am besten besiegt, haben wir uns für euch angeguckt.

Ab wann gibt es das Pokémon? Dynamax-Arktos wird im Zuge des Dyna-Montags am 20. Januar 2025 in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr sein Debüt im Spiel feiern. Anschließend wird das Pokémon bis zum 27. Januar 2025 in Dynamax-Kämpfen verfügbar sein.

Damit ihr das Pokémon besiegen und eurer Sammlung hinzufügen könnt, solltet ihr euch optimal vorbereiten. Wie das am besten geht, haben wir uns für euch angeguckt.

1. Nutzt die besten Konter gegen Dynamax-Arktos

Was für Schwächen besitzt Arktos? Dynamax-Arktos besitzt die Typen Flug und Eis. Dadurch besitzt das Monster eine doppelte Schwäche gegen Angriffe der Typen Gestein sowie eine einfache Schwäche gegenüber Elektro, Feuer und Stahl. Die Tatsache, dass es bisher noch keine guten Gesteins-Angreifer im Dynamax-Bereich gibt, sorgte bereits vorab für Frust in der Community.

Mit welchen Monstern sollte ich angreifen? Je nachdem, welche Monster ihr bisher in eurer Sammlung aufnehmen konntet, könnt ihr auf die folgenden Pokémon zurückgreifen. Dabei solltet ihr darauf achten, dass euer Pokémon die richtige Dynamax-Attacke beherrscht.

Pokémon Sofort-Attacke Gigadynamax-Riffex Funkensprung Gigadynamax-Glurak Feuerwirbel Dyna-Metagross Patronenhieb Dyna-Stalobor Metallklaue Dyna-Liberlo Feuerwirbel Dyna-Riffex Funkensprung Dyna-Glurak Feuerwirbel Dyna-Kingler Metallklaue Dyna-Machomei Patronenhieb

Mit welchen Monstern sollte ich mich verteidigen? Nutzt eines der folgenden Pokémon, um Angriffe von Arktos einzustecken, bis ihr euer Dyna-Meter aufgeladen habt, um dann auf euren Angreifer zu wechseln.

Pokémon Sofort-Attacke Gigadynamax-Lapras Aquaknarre Gigadynamax-Turtok Biss Dyna-Metagross Patronenhieb Dyna-Kingler Metallklaue Dyna-Intelleon Aquaknarre

2. Wechselt eure Pokémon aus

Dyna-Arktos ist ein 5-Sterne-Dyna-Kampf. Daher werdet ihr darauf angewiesen sein, mehrere Pokémon im Kampf dabeizuhaben und sie taktisch zu benutzen. Nutzt Verteidiger-Pokémon, um Angriffe abzuwehren und euer Dyna-Meter aufzuladen und wechselt dann zu eurem Angreifer-Pokémon.

Habt ihr eure Dyna-Angriffe durchgeführt, dann solltet ihr wieder auf euer Verteidiger-Pokémon wechseln, um erneut euer Dyna-Meter aufzuladen. Je nach Größe und Stärke eures Teams solltet ihr außerdem daran denken, das Dyna-Schild und die Dyna-Heilung durchzuführen.

3. Nehmt genug Trainer mit

Dyna-Arktos wird vermutlich nicht ganz einfach zu besiegen sein. Mit einem optimalen Team und einer guten Taktik sollte es jedoch bereits möglich sein, das Pokémon mit 2 Trainern zu besiegen.

Sollten euch bisher gute Dyna-Pokémon fehlen oder ihr konntet sie noch nicht verstärken, dann solltet ihr lieber mehr Trainer einplanen. Maximal 4 Trainer können in einer Gruppe gemeinsam den Dyna-Kampf starten.

Je mehr Trainer ihr seid, desto leichter wird entsprechend auch der Kampf. Sprecht euch außerdem ab, wer welche Rolle im Kampf übernimmt (Schaden, Schild, Heilung).

4. Verstärkt eure Pokémon

Die besten Konter-Pokémon werden keine gute Leistung bringen, wenn sie nicht entsprechend gestärkt und optimiert sind. Entwickelt eure Pokémon nach Möglichkeit auf die höchste Stufe und levelt sie hoch, damit sie stärker werden und sowohl mehr Schaden austeilen, als auch einstecken können.

Zudem sollten eure Pokémon die richtigen Attacken beherrschen. Sollten sie diese bisher noch nicht besitzen, dann setzt eure TMs ein, um die besten Attacken im Kampf einsetzen zu können.

Denkt daran, dass die Sofort-Attacke eures Pokémon bestimmt, welche Dyna-Attacke es einsetzen kann.

Im Januar warten nicht nur die Dyna-Kämpfe mit den 3 legendären Vögeln auf euch. Es gibt noch viele weitere Events und Inhalte, die euch erwarten und an denen ihr teilnehmen könnt. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Januar 2025 in Pokémon GO.