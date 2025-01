Pokémon GO bringt die ersten legendären Dynamax-Monster – Die Community sieht ein großes Problem

Das erste Event mit Dynamax-Raids mit 5-Sternen wurde für Pokémon GO angekündigt. Dieses bringt legendäre Dynamax-Monster mit, bei denen es jedoch laut der Community Probleme geben könnte.

Was ist das für ein Event? Für Pokémon GO wurden jetzt die Dyna-Montag: Legendäre Lüfte angekündigt. Diese finden am 20. Januar, am 27. Januar und am 3. Februar 2025 jeweils in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr statt.

Erstmalig bringen sie jeweils ein legendäres Pokémon als Dynamax-Raid mit. Nach jedem der Dyna-Montage wird das entsprechende Pokémon außerdem für eine Woche noch in den 5-Sterne-Dynamax-Raids verfügbar sein.

Starke Monster, doch womit kontern?

Welche Pokémon sind das? Bei den Pokémon handelt es sich um die legendären Vogel-Pokémon aus der 1. Generation: Arktos, Zapdos und Lavados. Die Zeiträume, in denen ihr diese Monster in Dynamax-Kämpfen herausfordern könnt, lauten wie folgt:

Dynamax-Arktos*: 20. Januar – 27. Januar 2025

Dynamax-Zapdos*: 27. Januar – 3. Februar 2025

Dynamax-Lavados*: 3. Februar – 9. Februar 2025

Alle drei Pokémon können mit etwas Glück auch als Shiny erscheinen.

Wie soll ich Bonbons für die Pokémon erhalten? Damit ihr eure gefangenen legendären Vögel auch aufleveln könnt, benötigt ihr neben Sternenstaub wie gewohnt auch die entsprechenden Bonbons des Pokémon.

Bei allen bisherigen Dynamax-Monstern ist es so, dass ihr sie in Kraftquellen abstellen könnt und so Bonbons erhaltet, wenn euer Pokémon anderen Trainern beim Kampf hilft. Wenn diese Mechanik bei den legendären Dynamax-Monstern genau so funktioniert wie bei den regulären Monstern, dann sollte das Farmen der Bonbons mit den legendären Dynamax-Monstern wesentlich vereinfacht werden.

Welches Problem sieht die Community? Die Anzahl der bisherigen Dynamax-Monster, die im Spiel verfügbar sind, ist aktuell noch relativ überschaubar. Während Zapdos eine einfache Schwäche gegen Gestein-Angriffe besitzt, haben Arktos und Lavados sogar eine doppelte Schwäche gegen diese Angriffe.

Von den bisher verfügbaren Dynamax-Monstern gibt es mit Machomei und Stalobor 2 Monster, die eine Lade-Attacke vom Typ Gestein besitzen. Es gibt jedoch kein einziges Dynamax-Monster, welches über eine Dyna-Attacke vom Typ Gestein verfügt.

Da es sich bei den 3 legendären Vögeln wahrscheinlich um die bisher schwersten Dynamax-Raids (mit Ausnahme der Gigadynamax-Raids) handeln wird, sind entsprechend gute Konter wichtig.

Einige der Kommentare auf Reddit weisen ebenfalls genau auf dieses Problem hin:

„Eine Schande, dass es noch keine Gesteins-Dynamax gibt“, schreibt ultimagolddragon

„Gott, sie müssen die Dynamax-Veröffentlichungen für normale Pokémon beschleunigen. Die Auswahl an Kontern für einige dieser Bosse (insbesondere Zapdos) ist kriminell“, meint LukesRebuke

„Kein Release von Gesteins-Angreifern?“, fragt sich auch Fepl31

„Ja, die Tatsache, dass sowohl Arktos als auch Lavados doppelt schwach gegen Gestein sind und Zapdos eine einfache Schwäche besitzt, aber wir keine Gesteins-Angreifer haben, ist furchtbar.“, merkt shawny_strolls an

