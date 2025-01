Ein deutscher Trainer begibt sich in Lebensgefahr, weil er einen wichtigen Hinweis in Pokémon GO einfach ignoriert

Die Jagd nach Monstern kann Trainer von Pokémon GO in ihren Bann ziehen. Dass man dabei aufpassen sollte, hat nun ein Trainer aus Deutschland gezeigt.

Was ist das für ein Hinweis? Vermutlich kennen alle Trainer, die regelmäßig Pokémon GO öffnen, um auf die Jagd nach seltenen und starken Monstern zu gehen, die Meldung des Spiels, die zu Beginn erscheint: „Behalte immer deine Umgebung im Auge! Betritt beim Spielen von Pokémon GO kein gefährliches Gelände“.

Während die meisten Trainer der Meldung wohl nicht viel Beachtung schenken und sie schnell wegdrücken, hat ein Trainer aus Bremerhaven nun gezeigt, dass man dem Hinweis doch etwas Beachtung schenken sollte. Zum Schutz von Leib und Leben.

Jagd nach Pokémon endet im Wasser

Laut einem Bericht auf spiegel.de war der 42-jährige Trainer so vertieft in das Spiel, dass er dabei vom Weg abgekommen ist. Dabei landete er in der Außenweser.

Während dies in den warmen Monaten des Jahres eine lustige Anekdote sein könnte, wurde es in diesem Fall eine gefährliche Situation. Schließlich war es zum Zeitpunkt des Geschehens nicht nur dunkel, sondern vor allem mit Temperaturen knapp über 0° C auch noch gefährlich kalt.

Eine Begleiterin des Mannes konnte ihm helfen, indem sie ihn zu einer Treppe navigierte, durch die er das kalte Wasser verlassen konnte. Herbeigerufene Einsatzkräfte kümmerten sich anschließend um den Mann.

Beamte der Polizei teilten anschließend in einer Mitteilung mit, dass es sich hierbei durchaus um eine lebensgefährliche Situation handelte und es der Begleiterin zu verdanken sei, dass der Mann das kalte Wasser so schnell verlassen konnte.

Achtet auf eure Umgebung! Wenn ihr selbst Pokémon GO spielt, dann nehmt den Hinweis zu Beginn des Spiels ernst. Achtet auf eure Umgebung und passt auf euch auf, während ihr auf der Jagd nach Monstern seid.

Apropos Jagd nach Monstern: Auch im neuen Jahr gibt es wieder viele Events und Inhalte, die im Spiel auf euch warten. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, welche Events in den kommenden Wochen anstehen, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Januar 2025 in Pokémon GO.