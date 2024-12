Pokémon GO bringt euch ein neues Pokémon und einen gigantischen Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO wurde ein neues Event angekündigt. Das kommt nicht nur mit einem neuen Monster, sondern kann euch auch ordentlich Sternenstaub bringen.

Was ist das für ein Event? Das Event trägt den Namen „Hefel-Fangen“ und wird am Samstag, dem 4. Januar 2025 um 00:00 Uhr starten. Es wird dann bis Mittwoch, dem 8. Januar 2025 um 07:00 Uhr aktiv sein.

Wie der Name schon vermuten lässt, wird Hefel ein Teil des Events sein. Das Feen-Pokémon existiert seit der 9. Generation und kann sich zu Backel entwickeln. Es wird im Event sein Debüt in Pokémon GO feiern.

Zudem gibt es im Event eine globale Herausforderung, durch die richtig starke Boni freigeschaltet werden können sowie eine erhöhte Shiny-Chance für 2 Pokémon, denen ihr in der Wildnis begegnen könnt.

Hefel-Fangen – Alle Inhalte

Was ist das für eine globale Herausforderung? Alle Trainer von Pokémon GO können gemeinsam an einer globalen Herausforderung teilnehmen und dadurch Boni im Spiel aktivieren. Um eine Stufe der Herausforderung zu absolvieren, muss jeweils eine bestimmte Anzahl an guten Curveball-Würfen von den Trainern erreicht werden.

Jede erreichte Stufe schaltet eine neue Stufe mit Belohnungen frei und startet den nächsten Teil der globalen Herausforderung. Die Belohnungen sind bis zum Ende des Events aktiv. Die jeweiligen Stufen gewähren dabei die folgenden Belohnungen:

Stufe 1:

doppelte Erfahrungspunkte beim Fangen von Pokémon

Stufe 2:

doppelte Menge an Sternenstaub beim Fangen von Pokémon

Hefel wird freigeschaltet

eine zusätzliche Event-Feldforschung wird freigeschaltet

Stufe 3:

2,5-fache Menge an Erfahrungspunkten beim Fangen

eine weitere zusätzliche Event-Feldforschung wird freigeschaltet

Hisui-Fukano* und Gruff werden in der Wildnis freigeschaltet

Stufe 4:

2,5-fache Menge an Sternenstaub beim Fangen

Stufe 5:

3-fache Menge an Erfahrungspunkten beim Fangen

3-fache Menge an Sternenstaub beim Fangen

Stufe 6:

4-fache Menge an Erfahrungspunkten beim Fangen

4-fache Menge an Sternenstaub beim Fangen

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? In der Wildnis könnt ihr innerhalb des Events auf die folgenden Pokémon treffen:

Fukano*

Voltobal*

Snubbull*

Fiffyen*

Frizelbliz*

Yorkleff*

Während alle Pokémon in der Wildnis auch als Shiny erscheinen können, ist die Chance bei Voltobal und Frizelbliz zusätzlich noch erhöht.

Feldforschungen: Es wird passend zum Event auch wieder Event-bezogene Feldforschungen geben. Für den Abschluss davon könnt ihr Sternenstaub, Poké- und Superbälle sowie Begegnungen mit Event-Pokémon erhalten.

PokéStop-Showcases: Ihr könnt mit den Pokémon aus dem Event auch wieder an PokéStop-Showcases teilnehmen und hier Belohnungen erhalten, wenn ihr in den Showcases gut abschneidet.

Bis das „Hefel-Fangen“-Event startet, vergehen noch einige Tage. Doch auch bis dahin gibt es noch andere Events, die in Pokémon GO auf euch warten. Aktuell läuft ein Event, bei dem ihr neben einem neuen Shiny auch noch einige kostümierte Pokémon fangen könnt: Festtage Teil 1 beginnt und bringt neues Shiny – Alle Infos zum Event.