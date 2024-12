Pokémon GO: Festtage Teil 1 beginnt und bringt neues Shiny – Alle Infos zum Event

Morgen startet in Pokémon GO der 1. Teil des Festtage-Events. Welche Inhalte euch hier erwarten, haben wir für euch zusammengefasst.

Was ist das für ein Event? Die „Festtage“ sind ein 2-teiliges Event in Pokémon GO. Der erste Teil davon startet am Dienstag, dem 17. Dezember 2024 um 10:00 Uhr und endet am Sonntag, dem 22. Dezember 2024 um 09:59 Uhr. Direkt im Anschluss daran startet auch gleich der 2. Teil der Festtage in Pokémon GO.

In dem Event erwarten euch vor allem viele Pokémon, denen ihr in der Wildnis, in Raids oder auch in Eiern begegnen könnt. Einige davon kommen sogar in weihnachtlicher Kleidung. Und selbst ein ganz neues Shiny ist für euch dabei.

Festtage Teil 1 – Alle Inhalte

Welche Debüts gibt es? Sankabuh, das Pokémon aus der 7. Generation mit den Typen Geist und Boden, wird in dem Event erstmals als Shiny verfügbar sein. Entwickelt ihr ein Shiny-Sankabuh, dann könnt ihr Colossand in seiner Shiny-Variante erhalten.

Ihr könnt Sankabuh in der Wildnis und auch in Stufe-1-Raids finden und herausfordern.

Außerdem wird Dedenne mit Festtags-Kleidung erstmalig im Spiel zu finden sein. Auch dieses Monster kann als Shiny erscheinen. Ihr findet es in Raid-Kämpfen der Stufe 1.

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? Während des Events könnt ihr die folgenden Pokémon in der Wildnis finden:

Alola-Sandan*

Alola-Digda*

Quiekel*

Botogel mit Feiertags-Schleife*

Camaub*

Shnebedeck*

Flampion*

Leufeo*

Arktip*

Sankabuh*

Alle Pokémon in der Wildnis können auch als Shiny erscheinen.

Welche Pokémon gibt es in Raids? Im Event könnt ihr in den Raids diese Pokémon finden, herausfordern und fangen:

1-Sterne-Raids:

Pikachu mit Winter-Karneval-Outfit*

Enton mit Feiertags-Kleidung*

Dedenne mit Festtags-Kleidung*

Sankabuh*

3-Sterne-Raids:

Damhirplex mit Feiertags-Outfit*

Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit*

Frigometri*

Mega-Raids:

Mega-Latias*

Mega-Latios*

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny gefunden werden.

Welche Pokémon gibt es in Eiern im Event? Die Pokémon, die aus 7-km-Eiern schlüpfen können, sind im Event angepasst. Hier könnt ihr folgende Monster ausbrüten:

Hisui-Fukano*

Pichu im Sommerlook*

Seemops mit Feiertags-Schal*

Petznief mit Feiertags-Schleife*

Amarino*

Knarbon

Pokémon, die mit einem * markiert wurden, können mit etwas Glück auch als Shiny ausgebrütet werden.

Welche Boni gibt es im Event? In der Zeit des Events sind 2 Boni aktiv. Zum einen erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten, wenn ihr Pokémon fangt, und zum anderen benötigt ihr nur die halbe Distanz, um Eier auszubrüten.

Dieser Bonus gilt nur für Eier, die ihr innerhalb des Events in Brutmaschinen legt.

Weitere Inhalte des Events

Feldforschungen: Auch in diesem Event wird es wieder Feldforschungsaufgaben geben, die euch mit Event-Pokémon belohnen.

Sammler-Herausforderungen: Erfüllt ihr die Aufgaben zu den Sammler-Herausforderungen, dann könnt ihr Sternenstaub, Poké- und Superbälle erhalten. Hierzu müsst ihr Raid-Kämpfe absolvieren und Pokémon fangen.

PokéStop-Showcases: An einigen PokéStops könnt ihr auch wieder an Showcases teilnehmen. Ihr benötigt Event-bezogene Pokémon, um daran teilzunehmen.

Kostenpflichtige, befristete Forschung: Für 2 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr zudem eine befristete Forschung für das Event erwerben. Schließt ihr diese erfolgreich ab, dann erhaltet ihr 2 Premium-Kampf-Pässe, eine Brutmaschine, 1.500 Sternenstaub sowie Begegnungen mit Event-Pokémon.

Im Webstore von Pokémon GO gibt es außerdem 2 Boxen, die ihr erwerben könnt. Die erste kostet 4,99 $ (also ungefähr 5 €) und bringt euch jeweils ein Upgrade für eure Pokémon-Box sowie euren Item-Beutel und zusätzlich 17 Sonderbonbons.

Die zweite Box kostet 6,99 $ (also ungefähr 7 €) und bringt euch die Tickets für beide Teile des Events sowie einen Premium-Kampf-Pass.

Bis zum Ende des Jahres gibt es natürlich auch noch einige weitere Events, die auf euch im Spiel warten. Welche Events das sind, wann sie stattfinden und welche Inhalte euch dort erwarten, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Dezember 2024 in Pokémon GO.