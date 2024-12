Pokémon GO bringt euch zu Weihnachten ein komplett neues Shiny und verkleidete Pokémon

Auch in Pokémon GO steht Weihnachten kurz bevor. Passend zu den Festlichkeiten, gibt es im Spiel ein Event für euch.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO wurde Teil 2 der „Festtage“ angekündigt. Das Event wird am Sonntag, dem 22. Dezember 2024 um 10:00 Uhr starten und am Freitag, dem 27. Dezember 2024 um 20:00 Uhr enden.

Neben einem neuen Shiny und ein paar Boni wird es auch 2 Pokémon geben, die in einer passenden Feiertags-Kleidung auf euch warten.

Festtage Teil 2 – Alle Inhalte

Welches Pokémon feiert sein Shiny-Debüt? Flaniwal, das Eis-Pokémon aus der 9. Generation, kann von euch im Event erstmalig in seiner Shiny-Variante angetroffen werden. Ihr könnt es am 23., 25. und 27. Dezember durch den Einsatz von Rauch anlocken und in der gesamten Zeit des Events in 1-Sterne-Raids herausfordern.

Die Chance auf die Shiny-Variante ist in den 1-Sterne-Raids höher, als wenn ihr das Pokémon durch Rauch findet.

Welche kostümierten Pokémon gibt es im Event? Im Event könnt ihr außerdem erstmalig auf Wolly in Feiertags-Kleidung treffen. Auch dieses Pokémon kann mit etwas Glück als Shiny erscheinen. Entwickelt ihr es, so erhaltet ihr Zwollock in Feiertags-Kleidung.

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? In der Wildnis könnt ihr im Event auf die folgenden Pokémon treffen:

Alola-Rattfratz*

Kramurx*

Galar-Zigzachs*

Elezeba*

Gelatini*

Zapplardin*

Wolly mit Feiertags-Kleidung*

Absol* (seltener)

Alle Pokémon in der Wildnis können auch als Shiny auftauchen.

Welche Pokémon gibt es in Raids? Wollt ihr im Event Raids absolvieren, dann könnt ihr euch auf die folgenden Pokémon freuen:

1-Sterne-Raids:

Alola-Vulpix*

Galar-Flampion*

Lichtel*

Flaniwal*

3-Sterne-Raids:

Relaxo*

Banette*

Zebritz

Tukanon

5-Sterne-Raids:

Giratina (Wandelform)* (ab 26. Dezember um 10:00 Uhr)

Mega-Raids:

Mega-Latias* (bis 26. Dezember um 10:00 Uhr)

Mega-Rexblisar* (ab 26. Dezember um 10:00 Uhr)

Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Welche Pokémon können durch Rauch angezogen werden? Im Event wird es veränderte Monster geben, die ihr durch den Einsatz von Rauch anziehen könnt. Dabei gibt es jeweils Pokémon, die an bestimmten Tagen auftauchen können.

Am 22., 24. und 26. Dezember:

Relaxo*

Elezeba*

Makabaja*

Laternecto

Wolly mit Feiertags-Kleidung*

Am 23., 25. und 27. Dezember:

Togetic*

Galar-Zigzachs*

Tarnpignon*

Coiffwaff*

Flaniwal*

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können mit etwas Glück auch als Shiny auftauchen.

Welche Boni gibt es im Event? Ihr könnt euch zudem über 3 Boni im Event freuen, von denen einer sogar länger bestehen bleibt, als das eigentliche Event läuft.

doppelte Menge an Erfahrungspunkten beim Fangen von Pokémon

50 % mehr Erfahrungspunkte für erfolgreiche Raid-Kämpfe

Abenteuerrauch hält doppelt so lang an (vom 25. Dezember 2024 um 10:00 Uhr bis zum 5. Januar 2025 um 20:00 Uhr)

Weitere Inhalte des Events

Feldforschungen: Es wird auch wieder Event-Feldforschungen geben, bei denen ihr durch das Erfüllen der Aufgaben mit zusätzlichen Begegnungen mit Event-Pokémon belohnt werdet.

PokéStop-Showcases: Auch Showcases wird es im Event wieder geben, an denen ihr mit passenden Pokémon aus dem Event teilnehmen könnt.

Sammler-Herausforderungen: Ebenfalls wird es im Event auch wieder Sammler-Herausforderungen geben. Hier wird es um Aufgaben rund um Raids und das Fangen von Pokémon gehen. Als Belohnungen warten Sternenstaub, Super- und Hyperbälle sowie Begegnungen mit Event-Pokémon auf euch.

Kostenpflichtige befristete Forschung: Für 5 $ (also ungefähr 5 €) könnt ihr eine befristete Forschung für das Event erwerben. Erledigt ihr alle Aufgaben der Forschung, dann könnt ihr euch über die folgenden Belohnungen freuen:

1 Gletscher-Lockmodul

2 Rauch

Wolly-Jacke für euren Avatar

Begegnungen mit Wolly in Feiertags-Kleidung

Hyper-Feiertags-Box: Im Webstore von Pokémon GO wird es für das Event 2 verschiedene Feiertags-Boxen geben. Die erste Box kostet 4,99 $ (also ungefähr 5 €) und bringt euch jeweils eine Erweiterung für eure Pokémon-Box und euren Item-Beutel sowie 17 Sonderbonbons.

Für 6,99 $ (also ungefähr 7 €) könnt ihr außerdem eine Ticket-Box erwerben, in der jeweils ein Ticket für die beiden Teile des „Festtage“-Events steckt sowie ein Premium-Kampf-Pass.

Auch bis zu den Feiertagen gibt es noch viele Events, die im Spiel auf euch warten. Wenn ihr euch einen Überblick über alle Events und Aktivitäten der kommenden Wochen verschaffen wollt, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Dezember 2024 in Pokémon GO.