Pokémon GO: Alle Events im Dezember 2024 – Termine in der Liste

Der Dezember in Pokémon GO bringt einige spannende Events mit. Wir fassen die wichtigsten Termine zusammen.

Dezember in Pokémon GO: Der Dezember steht ganz im Zeichen der neuen Season „Dual Destiny“. Die neue Jahreszeit startet Anfang Dezember und läuft bis Ende März.

Der erste Monat dieser neuen Season hat gleich ein paar spannende Events im Gepäck. Unter anderem gibt es im Dezember immer einen spannenden Community Day – das dürfte auch dieses Jahr der Fall sein.

Was sonst alles ansteht, fassen wir hier in der Liste für euch zusammen.

Pokémon GO Events im Dezember – Termine und Boni

Event-Datum Event-Titel 2. Dezember Max-Montag mit Schiggy* 3. Dezember Start der Season „Dual Destiny“ 3. Dezember Rampenlichtstunde mit Zobiris* und Fang-Sternenstaub 3. – 9. Dezember Dynamax-Kämpfe mit Machollo*, Wolly*. 3. – 12. Dezember 5-Sterne-Raids mit Genesect* 3. – 12. Dezember Mega-Raids mit Mega-Banette 3. – 7. Dezember „Abwarten und Tee trinken“ Event 4. Dezember Raid-Stunde mit Genesect* 7. Dezember Event Young and Wise” 8. Dezember Gigadynamax-Kampftag mit Gigadynamax Lapras* 9. Dezember Max-Montag miT Krabby* 10. Dezember Rampenlichtstunde mit Kramurx* & Fang-EP 10. – 14. Dezember Event „Young and Wise” 11. Dezember Raid-Stunde mit Genesect* 12. – 19. Dezember Mega-Raids mit Mega-Latios* 14. Dezember Fusion-Raid-Tag mit Necrozma 16. Dezember Max-Montag mit Glumanda* 17. – 22. Dezember Holiday Event, Teil 1 17. Dezember Rampenlichtstunde mit Schneckmag, Arktip, Fang-Bonbons 18. Dezember Raid-Stunde mit Mega-Latios* 19. – 26. Dezember Mega-Raids mit Mega-Latias* 21. – 22. Dezember Community Day 22. – 27. Dezember Holiday Event, Teil 2 23. Dezember Dyna-Montag mit Frigometri* 24. Dezember Rampenlichtstunde mit Botogel* und Verschick-Bonbons 25. Dezember Raid-Stunde mit Mega-Latias* 26. Dezember – 4. Januar 5-Sterne-Raids mit Giratina* 26. Dezember – 4. Januar Mega-Raids mit Mega-Rexblisar 29. Dezember Forschungstag „Aufstrebende Drachen“ 30. Dezember Dynamontag mit Bisasam* 31. Dezember Rampenlichtstunde mit Togetic* und Entwicklungs-EP 31. Dezember – 1. Januar Neujahrs-Event

Welche Events lohnen sich im Dezember bei Pokémon GO?

Das sind die spannendsten Events: Im Dezember könnt ihr euch auf so manches Highlight freuen. Besonders solltet ihr die folgenden auf dem Schirm haben:

Der Community Day im Dezember fällt traditionsgemäß groß aus und bringt in der Regel viele alte Highlight-Pokémon zurück. Wir gehen davon aus, dass das auch in diesem Jahr der Fall ist.

Der Season-Start der neuen Jahreszeit direkt zum Start des Monats dürfte interessant werden. Beachtet, dass ihr nun jeden Tag zwei Gratis-Raids durchführen könnt.

Auch das Weihnachts- und Silvester-Event lohnt sich eigentlich immer.

Gigadynamax-Lapras wird spannend, dürfte aber jede Menge Trainer zum Besiegen brauchen.

Grundsätzlich nimmt Gigadynamax seit der letzten Season eine wichtige Rolle in Pokémon GO ein. Die neuen Bosse gehören zum Schwierigsten, was man in Pokémon GO bekämpfen kann. Ist das Feature vielleicht sogar zu schwer geworden? Einen Blick auf das Thema Gigadynamax von MeinMMO-Autor Paul Kutzner lest ihr hier.