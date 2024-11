Neues Gigadynamax-Monster und starke Boni – Das ist der 1. Dyna-Kampf-Tag in Pokémon GO

In Pokémon GO findet bald zum ersten Mal der Dyna-Kampf-Tag statt. Was euch in diesem Event erwartet, haben wir für euch zusammengefasst.

Was ist das für ein Event? Der Dyna-Kampf-Tag ist ein nagelneues Event, welches am 8. Dezember 2024 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr zum ersten Mal stattfinden wird. Wie der Name bereits vermuten lässt, steht in diesem Event die Dynamax-Funktion im Vordergrund. Selbst der Termin für den 2. Dyna-Kampf-Tag ist bereits bekannt.

Dabei wird es an diesem Dyna-Kampf-Tag ein neues Gigadynamax-Monster geben, welches ihr erstmalig in Pokémon GO herausfordern könnt. Zudem wird es auch einige Boni geben, die sich ebenfalls auf Dynamax beziehen. Und zusätzlich wird es sogar ein neues Item geben, welches die Dyna-Max-Kämpfe vereinfachen wird.

Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Lapras – Alle Infos

Welches Gigadynamax-Monster ist neu? Ihr könnt in diesem Event Gigadynamax-Lapras herausfordern. Das Pokémon aus der 1. Generation besitzt die Typen Wasser und Eis und kann in diesem Event erstmalig in seiner Gigadynamax-Form herausgefordert werden. Ihr könnt es auch als Shiny erhalten.

Wenn ihr das Monster herausfordern wollt, solltet ihr euch gut vorbereiten. Für die Gigadynamax-Kämpfe benötigt ihr viele Trainer, die idealerweise auch noch starke Pokémon dabei haben.

Wie üblich könnt ihr in Gigadynamax-Kämpfen ausschließlich Dyna- und Gigadynamax-Monster mitnehmen. Eure regulären Pokémon können an diesen Kämpfen nicht teilnehmen.

Welche Boni gibt es im Event? Selbst wenn ihr Lapras nicht herausfordern wollt, könnt ihr von starken Boni im Event profitieren. Innerhalb des Events sind die folgenden Boni aktiv:

Sammel-Limit für Dyna-Partikel wird auf 1.600 erhöht

8-mal so viele Dyna-Partikel bei Kraftquellen

Gigadynamax-Kämpfe finden an allen Kraftquellen statt

Kraftquellen erneuern sich häufiger

Zudem sind am 8. Dezember 2024 in der Zeit von 00:00 bis 17:00 Uhr folgende Boni aktiv:

doppelte Menge an Dyna-Partikeln durch Gehen

1/4 Laufdistanz, um Dyna-Partikel zu erhalten

Dyna-Pilz in Pokémon GO – Neues Item für Dyna-Kämpfe

Mit dem Event wird ein neues Item in Pokémon GO eingeführt. Dabei handelt es sich um den Dyna-Pilz. Diesen könnt ihr benutzen, um mit allen Attacken eurer Dynamax- oder Gigadynamax-Monsters zeitweilig doppelten Schaden zu verursachen. Dies betrifft sowohl Sofort- und Lade-Attacken, als auch Dyna-Attacken.

Setzt ihr mehrere Pilze ein, könnt ihr die Zeit zusätzlich verlängern. Der verursachte Schaden wird dabei jedoch nicht weiter erhöht und liegt immer bei der doppelten Menge.

Die Wirkdauer eines Dyna-Pilzes wird vermutlich bei 30 Minuten pro Pilz liegen. Laut einem Fund auf Reddit sollen die Kosten für einen Dyna-Pilz bei 400 PokéMünzen, und für 3 Pilze bei 1.000 PokéMünzen liegen, womit sie nicht gerade günstig wären.

Welche weiteren Inhalte gibt es im Event? Zusätzlich könnt ihr für das Event für 5 $ (ungefähr 5 €) ein Ticket erwerben, welches euch eine exklusive befristete Forschung gewährt. Hier erhaltet ihr neben einem Dyna-Pilz und 25.000 Erfahrungspunkten außerdem noch die doppelte Menge an Erfahrungspunkten in Dyna-Kämpfen und profitiert von einem erhöhten Limit für Dyna-Partikel von 5.600.

Die befristete Forschung läuft am 8. Dezember 2024 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Außerdem wird es im Webstore von Pokémon GO für 6,99 $ (also ungefähr 7 €) die Doppel-Ticket-Box geben. Hier erhaltet ihr das Ticket für den Dyna-Kampf-Tag, ein Ticket für den „Forschungstag: Aufstrebende Drachen“ sowie eine Dyna-Partikel-Box.

Neben dem Dyna-Kampf-Tag gibt es noch ein weiteres Event, welches vor kurzem in Pokémon GO angekündigt wurde. Dabei kehren 2 der stärksten Angreifer in Pokémon GO zurück und warten darauf, von euch in Raids herausgefordert zu werden: Alle Infos zum Fusions-Raid-Tag mit Necrozma