Pokémon GO: 12 Termine für die kommende Season sind bereits bekannt, ein nagelneues Event ist dabei

In Pokémon GO wurden die ersten Termine für die kommende Season bekanntgegeben. Darunter ist auch ein Event, welches es bisher noch nicht gegeben hat.

Die aktuelle Season „Max Out“ läuft bereits seit dem 3. September 2024. In weniger als einem Monat, am 3. Dezember 2024 um 10:00 Uhr, endet sie.

Während es zur darauffolgenden Season noch keine genaueren Informationen über den Namen oder die Inhalte gibt, wurden nun die ersten Termine für diese Season bereits angekündigt. Neben bekannten Events gibt es hier auch ein Event, welches es bisher noch nicht gegeben hat.

Den Trailer zur aktuellen Season könnt ihr hier sehen:

Alle bekannten Termine der neuen Season

Welche Termine sind bekannt? Die bisherigen Events und Termine, die ihr euch im Kalender notieren solltet, sind die folgenden:

7. Dezember 2024: Forschungstag

8. Dezember 2024: Dyna-Kampf-Tag

14. Dezember 2024: Raid-Tag

21. und 22. Dezember 2024: Community Day

29. Dezember 2024: Schlüpftag

5. Januar 2025: Community-Day

11. Januar 2025: Raid-Tag

19. Januar 2025: Crypto-Raid-Tag

25. Januar 2025: Community Day Classic

1. Februar 2025: Dyna-Kampf-Tag

5. Februar 2025: Community Day

15. Februar 2025: Raid-Tag

Welche Pokémon und Boni in den Events im Vordergrund stehen, ist bisher noch nicht bekannt.

Welches Event ist neu? Während fast alle Events vom Konzept her bekannt sind und bereits in der Vergangenheit stattfanden, lässt sich in der Liste auch ein Event finden, welches es bisher noch nicht gegeben hat: der Dyna-Kampf-Tag.

Der Name lässt vermuten, dass es sich hierbei um ein ähnliches Event handeln könnte, wie beim Raid-Tag – Nur eben mit Dyna-Kämpfen. Worum es genau in diesem Event geht und wie es im Detail abläuft, wird sich in der Zukunft zeigen.

Bis zur neuen Season gibt es natürlich ebenfalls noch einige Events, die in der aktuellen Season auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind und wann sie stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im November 2024 in Pokémon GO.