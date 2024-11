Pokémon GO: Das nächste neue Pokémon schmeckt scheußlich und will eure Lebensenergie rauben

In Pokémon GO kommt das neue Event „Abwarten und Tee trinken“, mit dem dazu passenden Pokémon-Debüt: Die Gruseltasse Fatalitee erscheint erstmals im Spiel.

Wann läuft das Event? „Abwarten und Tee trinken“ startet am Dienstag, dem 3. Dezember 2024 um 10:00 Uhr. Schluss ist dann am 7. Dezember 2024 um 20:00 Uhr.

Was ist das Highlight? Das ist definitiv das neue Pokémon „Fatalitee“. Das ist als das Schwarztee-Pokémon bekannt. Es kann sich zu Mortipot weiterentwickeln, was euch 50 Fatalitee-Bonbons kosten wird.

Wie kriege ich Fatalitee? Nach aktuellem Stand kriegt ihr Fatalitee aus Raids der Stufe 1. Ihr könnt es also direkt herausfordern, sobald das Event gestartet ist. Hier besonders spannend: Sobald die neue Season „Duales Schicksal“ startet, habt ihr jeden Tag zwei Gratis-Raidpässe zur Verfügung, die ihr von Arenen abholen könnt.

Ihr könnt euch also ab Season-Start jeden Tag theoretisch zweimal in den Kampf mit Fatalitee stürzen. Aber was ist das eigentlich für ein Pokémon?

Fatalitee und Mortipot in Pokémon GO sind ziemlich gruselig

Was macht Fatalitee aus? Fatalitee hat zwei Formen: die Fälschungs- und die Originalform. Die unterscheiden sich aber in erster Linie durch optische Aspekte. Es entwickelt sich zu Mortipot, das ebenfalls zwei Formen mitbringt.

Wie die Pokémon aussehen, seht ihr hier:

Fatalitee und Mortipot in Pokémon GO

Klar ist: Das Pokémon hätte auch gut ins Halloween-Event gepasst, wenn man sich den Pokédex-Eintrag des Monsters anschaut. In Pokémon Purpur etwa heißt es, dass Fatalitee als Tee in den Körper derjenigen eintritt, die von ihm trinken. Es raubt ihnen die Lebensenergie und schmeckt dabei auch noch scheußlich.

Das könnte allerdings auch die Rettung sein, denn in Pokémon Schild wird darauf hingewiesen, dass es zwar hofft, getrunken zu werden, aber wegen des miesen Geschmacks oft sofort ausgespuckt wird.

Eine Schwäche hat es übrigens auch: Wird es umgerührt, wird Fatalitee schwindlig.

Was macht Mortipot aus? Auch Mortipot befällt gerne Schwarztee, der nicht ausgetrunken wurde. Es scheint deutlich besser zu schmecken als Fatalitee, und manche trinken es wohl sogar gerne, heißt es in Pokémon Purpur. Aber: Auch Mortipot-Tee kann erst zu Schüttelfrost und bei übermäßigem Genuss zum Tod führen, heißt es in Pokémon Schild.

Event „Abwarten und Tee trinken“ – Was passiert noch?

Es wird im Event noch weitere Boni neben Fatalitee und Mortipot geben. Wir zeigen euch die Pokémon, die auftauchen. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

Die Boni:

Doppelter Schaden bei Raids mit Freunden

50 % mehr Sternenstaub aus Raids

Im Rauch erscheinen: Myrapla* Miltank* Wadribie* Mollimorba* Lichtel* Parfi*



Pokémon in der Wildnis:

Flegmon*

Schwalbini*

Bummelz*

Zwirrlicht*

Staralili*

Gruff

Pokémon in Raids:

Stufe 1: Quabbel*, Fatalitee

Stufe 3: Galar-Pantimos*, Hisui-Washakwil*, Adebom

Stufe 5: Genesect mit Gefriermodul*

Mega-Raids: Mega-Banette*

Abseits davon wird es wie gewohnt passende Event-Feldforschungen geben, ebenso wie eine befristete Forschung, die während des Events läuft. Zudem erscheint eine Sammler-Herausforderung, die euch ebenfalls ein Fatalitee bringt.

Das Tee-Event wird das erste größere Event der neuen Season. Das Hauptevent der neuen Jahreszeit wird allerdings die Einall-Tour werden, die 2025 läuft. Im März wird die globale Variante der GO Tour: Einall stattfinden, und erste Infos sind dazu nun auch schon bekannt. Hier erfahrt ihr alles zur Pokémon GO Tour 2025.