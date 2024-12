Pokémon GO: Forschungstag bringt euch erhöhte Chance auf Shinys – Aber ihr habt nur kurz Zeit

Der Forschungstag ist nur eines der Events, die in den kommenden Wochen auf euch im Spiel warten. Wenn ihr euch einen Überblick über alle Events in diesem Monat verschaffen wollt, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Dezember 2024 in Pokémon GO .

Bei allen Pokémon, die ihr in der Forschung erhaltet, gibt es die gleiche, erhöhte Chance auf Shiny-Pokémon, wie auch in Feldforschungen.

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? Zusätzlich könnt ihr in der Wildnis die folgenden Pokémon finden:

Wann ist das Event? Der Forschungstag „Aufstrebende Drachen“ findet am Samstag, dem 7. Dezember 2024 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Morgen findet in Pokémon GO der Forschungstag „Aufstrebende Drachen“ statt. Hier wartet eine erhöhte Shiny-Chance bei einigen Pokémon auf euch.

