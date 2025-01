Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Januar 2025 und ihre Boni

Das neue Jahr startet in Pokémon GO wie gewohnt mit einigen Rampenlicht-Stunden. Welche Pokémon und Boni es dort gibt, haben wir für euch zusammengefasst.

Was ist das für ein Event? Eine Rampenlicht-Stunde ist ein kleines Event, welches jeden Dienstag stattfindet. In den Events, die jeweils 60 Minuten lang laufen, könnt ihr euch auf ein oder teilweise auch mehrere Pokémon freuen, die im Mittelpunkt stehen und in großer Anzahl im Spiel erscheinen.

Zusätzlich gibt es in den Events auch jeweils einen Bonus, der für die Zeit aktiv ist. Dabei kann es sich um einen Bonus auf Erfahrungspunkte, Sternenstaub oder auch Bonbons handeln.

Alle Rampenlicht-Stunden im Januar 2025

Wann finden die Rampenlicht-Stunden statt? Das kleine Event findet jede Woche am Dienstag um 18:00 Uhr statt. Es dauert genau 60 Minuten an und endet um exakt 19:00 Uhr wieder. In der nachfolgenden Tabelle erfahrt ihr, welche Inhalte euch in den Rampenlicht-Stunden im Januar 2025 erwarten.

Termin Pokémon & Bonus 7. Januar Voltobal sowie Hisui-Voltobal und Fang-Sternenstaub 14. Januar Roselia und Fang-EP 21. Januar Paldea-Felino und Fang-Bonbons 28. Januar Mangunior und Verschick-Bonbons

Rampenlicht-Stunde am 7. Januar 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? In der Rampenlicht-Stunde am 7. Januar erwartet euch Voltobal in seiner regulären und seiner Hisui-Form. Während die Hisui-Form von Voltobal die Typen Elektro und Pflanze besitzt, ist das reguläre Voltobal nur vom Typ Elektro.

Welcher Bonus ist aktiv? Fangt ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon, dann erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub für jeden Fang. Dabei ist es egal, welches Pokémon ihr fangt – der Bonus ist für jeden Fang innerhalb des Events aktiv.

Lohnt sich das Event? Keine der beiden Formen von Volto- oder Lektrobal sind sonderlich stark. Ihr solltet beide Pokémon nicht für die Teilnahme an Raids einplanen.

Auch in der Kampfliga gibt es weitaus bessere Monster, auf die ihr zurückgreifen solltet. In manchen speziellen Cups, wie beispielsweise dem Farb-Cup, kann Hisui-Lektrobal jedoch ziemlich gut punkten. Seid ihr in solchen Cups unterwegs, dann solltet ihr euch ein starkes Exemplar in der Rampenlicht-Stunde sichern.

Kann man Shiny-Voltobal fangen? Ja. Ihr könnt Voltobal in beiden Formen auch in der Shiny-Variante finden, wenn ihr etwas Glück habt.

Rampenlicht-Stunde am 14. Januar 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Nehmt ihr an der Rampenlicht-Stunde am 14. Januar teil, dann werdet ihr hier auf Roselia treffen. Das Pokémon mit den Typen Pflanze und Gift stammt aus der 3. Generation und besitzt mit Knospi eine Vorentwicklung. Zudem kann Roselia sich zu Roserade entwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? Für jedes Pokémon, welches ihr in dieser Rampenlicht-Stunde fangt, erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Auch hier ist es egal, welches Pokémon ihr fangt. Jedes Monster bringt euch die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Lohnt sich das Event? Roserade, die Entwicklung von Roselia, kann als Pflanzen-Angreifer eingesetzt werden. Als solcher lässt sich das Pokémon auch in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO finden.

Für den Einsatz in den Kampfligen eignen sich die Pokémon leider weniger. Hier solltet ihr auf andere Monster setzen, um eure Gegner zu besiegen.

Kann man Shiny-Roselia fangen? Ja, ihr könnt auch auf die Shiny-Variante von Roselia treffen.

Rampenlicht-Stunde am 21. Januar 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Am 21. Januar erwartet euch in der Rampenlicht-Stunde die Paldea-Form von Felino. Diese Form von Felino existiert seit der 9. Generation und besitzt die Typen Gift und Boden. Mit Suelord hat es außerdem eine Weiterentwicklung.

Welcher Bonus ist aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr in dem Event die doppelte Menge an Bonbons des jeweiligen Monsters.

Lohnt sich das Event? Paldea-Felino und Suelord sind keine Pokémon, die sich für den Einsatz in Raids lohnen. Greift hierfür auf andere Monster zurück.

In der Kampfliga sieht das etwas anders aus. Mit Suelord erhaltet ihr nicht weniger als den aktuell besten Angreifer für die Superliga laut dem Ranking auf pvpoke.com. Seid ihr in dieser Liga unterwegs, könnt ihr das Event also nutzen und euch auf die Jagd nach einem starken Suelord für die Superliga machen.

Kann man Shiny-Paldea-Felino fangen? Ja, auch auf die Shiny-Variante von Paldea-Felino könnt ihr treffen.

Rampenlicht-Stunde am 28. Januar 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Mangunior, das Normal-Pokémon aus der 7. Generation, erwartet auch in dieser Rampenlicht-Stunde. Das Pokémon besitzt mit Manguspektor eine Weiterentwicklung.

Welcher Bonus ist aktiv? Verschickt ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon an den Professor, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Bonbons. Dies kann sich besonders lohnen, wenn eure Pokémon-Box voll ist und ihr die entsprechenden Pokémon bereits vorab mit einem Tag markiert habt.

Lohnt sich das Event? Weder Mangunior, noch seine Entwicklung sind starke Pokémon. Weder für Raids, noch für den Einsatz in den Kampfligen eignen sich diese Pokémon besonders gut.

Am interessantesten dürfte bei dieser Rampenlicht-Stunde der Bonus sein, den ihr optimal nutzen könnt, um wieder etwas Platz in eurer Box zu schaffen.

Kann man Shiny-Mangunior fangen? Ja, auch dieses Pokémon kann, etwas Glück vorausgesetzt, als Shiny auftauchen.

