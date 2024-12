Pokémon GO: „Ich hab deinen Jungen nach Hause geschickt“ – Spieler rettet hilfloses Garados eines verzweifelten Trainers

Ein Spieler wurde in Pokémon GO von seinem Garados getrennt, doch ein heldenhafter Trainer eilt zu Hilfe und rettet das hilflose Wesen.

Was hat es mit dem hilflosen Garados auf sich? Ein „Pokémon GO“-Spieler hat auf Reddit nach Hilfe gebeten. Der Trainer sei für ein Wochenende in Bridgeport im US-Bundesstaat Nebraska gewesen und habe sein Garados eine Arena bei einer Feuerwehrwache verteidigen lassen.

Bridgeport ist ein sehr kleiner und abgelegener Ort, und anscheinend kommen nicht viele Pokémon-Trainer an der Wache vorbei. Da ihr in Pokémon GO eure Pokémon, die gerade eine Arena verteidigen, nicht zurückrufen könnt, sitzt das Garados des Trainers fest. „Bitte schickt meinen Sohn nach Hause“, fleht er.

Er selbst lebe nicht in der Nähe von Nebraska und könne demnach auch nicht mit einem zweiten Account oder Ähnlichem vorbeifahren und das Garados eigenständig befreien. Ein anderer Spieler muss vorbeikommen und es besiegen. Er schreibt: „Mein bestes Wasser-Pokémon wird von der Feuerwehr als Geisel gehalten.“

Ein Held eilt zu Hilfe

So kam Garados nach Hause: Ein heldenhafter Trainer eilte dem gefangenen Garados zu Hilfe und besiegte… ehhh… befreite es. Seine uneigennützige Tat verkündete er auf Reddit mit den Worten: „Ich habe deinen Jungen nach Hause geschickt.“

Der verzweifelte Trainer zeigte sich daraufhin sehr dankbar und betonte, er Spieler habe ihm damit den Tag versüßt.

Insgesamt war das zwar nur ein kleiner, unbedeutender Gefallen, doch in der Community von Pokémon GO kam die Interaktion zwischen den Trainer gut an. Viele betiteln den Helfer als Helden, sprechen von einem Weihnachtswunder und freuen sich einfach, dieses nette Aufeinandertreffen gesehen zu haben.

Die Arenen in Pokémon GO sind schon lange ein viel diskutiertes Thema. Ein großer Teil der Community hält die aktuelle Funktionsweise für problematisch, vor allem das Münzen-Limit sowie die Tatsache, dass ihr Pokémon nicht zurückrufen könnt, werden seit Längerem kritisiert: Eine Sache in Pokémon GO ärgert Trainer seit Jahren: „Es braucht eine große Veränderung“