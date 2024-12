Spieler dürfen das beste Monster im neuen Cup von Pokémon GO nicht nutzen: „Eine Vorwarnung wäre schön gewesen“

In Pokémon GO ist der Holiday-Cup: Mini-Edition gestartet. Doch der große Favorit darf nicht mehr mitkämpfen. Ärgerlich für Spieler, die sich auf dieses Pokémon fokussiert haben.

Das ist der Cup: Der Holiday-Cup: Mini-Edition ist ein PvP-Modus in der Kampfliga, an dem nur Monster bis höchstens 500 WP teilnehmen dürfen. Erlaubt sind ausschließlich die Typen Elektro, Flug, Geist, Pflanze, Eis und Normal.

Das war der Favorit: Das normalerweise nutzlose Farbeagle schien das dominante Pokémon in diesem Cup zu werden. Auf der Kampfliga-Plattform PvPoke wurde es als das beste Monster für den Wettbewerb ausgemacht, wir berichteten ebenfalls über das potenziell starke Farbeagle im Cup.

Farbeagles plötzliche Stärke lag daran, dass man es nur bekommt, wenn man Schnappschüsse von anderen Pokémon macht, und Farbeagle sich dann zufällig ins Bild drängt. Es übernimmt dann die Attacken des eigentlich fotografierten Monsters.

Dadurch kann es extrem unterschiedliche Movesets bekommen, die sich teilweise perfekt für den neuen Cup geeignet hätten.

Doch nun ist klar: Farbeagle wird den Cup nicht dominieren. Denn obwohl es eigentlich in die Vorgaben des Cups passt, können Spieler es nicht wählen. Im Spiel heißt es, wenn man Farbeagle anklickt: „Dieses Pokémon ist in diesem Cup nicht erlaubt.“

Gerade für Spieler, die sich jetzt im Vorfeld darauf konzentriert haben, ihre Farbeagle zu verbessern, ist das ärgerlich. Andere wiederum sind sogar ganz froh drum.

Trainer diskutieren über unerwartete Sperrung

Im Subreddit „The Silph Road“ zu Pokémon GO diskutieren Trainer über die Sperrung von Farbeagle (Hier geht’s zum Post auf reddit). Der konkrete Grund für die Sperrung ist derzeit nicht bekannt, aber klar ist, dass es im Vorfeld nicht klar bekannt war, dass Farbeagle nicht mitmachen dürfte. Allerdings kam es in der Vergangenheit schon vor, dass Farbeagle an bestimmten Wettbewerben nicht teilnehmen durfte.

Dementsprechend fallen auch die Kommentare aus. Während einige die Sperrung befürworten, ist sie für andere ungünstig. Einige Beispiele:

„Habe gerade einen Hundo hochgepowert… Warum ist es so schwer für sie, diese Dinge einfach anzukündigen lol“, meint etwa User „Fueled System“ (via reddit)

„Ich habe kein schlechtes Gewissen gegenüber den Leuten, die sich in den letzten Wochen ein Farbeagle zusammengebastelt haben, um den Cup mit einem Cheat-Mon zu dominieren, aber ich denke trotzdem, dass Niantic das Verbot von Anfang an klar hätte formulieren müssen“, so User „krispyboiz“ (via reddit)

„Ich war einer von diesen Leuten. Ich bin nicht traurig, denn es war klar, dass das Ding kaputt gewesen wäre, aber eine Vorwarnung wäre nett gewesen“ so User zurrick (via reddit)

Ähnliche Kommentare sammeln sich weiter unter dem Post. Weitere Spieler erzählen, dass sie gerade dabei waren, ein Farbeagle zu verbessern. Andere erzählen, dass sie froh sind, dass es im Cup nicht mitmachen darf, weil es das Balancing zerlegt hätte.

Was haltet ihr von der Sperrung? Hättet ihr gerne ein Farbeagle benutzt oder seid ihr ganz froh, ihm im Cup nicht gegenüberzustehen? Erzählt es uns in den Kommentaren. Und weitere News zu Pokémon GO gibt es hier: Denn eine ziemlich starke Box sorgt gerade für Begeisterung bei vielen.