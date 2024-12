Pokémon GO bietet gerade die beste Box seit langem, Community feiert ungewöhnlich guten Deal

In Pokémon GO gibt es gerade eine richtig gute Box, die sich lohnt. Die „Spezialbox“ bleibt allerdings nicht verfügbar.

Was ist das für eine Box? Die Spezialbox ist jetzt gerade im Shop von Pokémon GO zu finden. Sie kostet 399 Münzen.

Da drin stecken:

Eine Item-Beutel-Erweiterung

Eine Pokémon-Aufbewahrungs-Erweiterung

5 Super-Brutmaschinen

5 Premium-Kampf-Pässe

Wieso lohnt sich das? Allein die Aufbewahrungs- und Item-Erweiterung kosten normalerweise je 200 Münzen, also zusammen 400. Die kriegt man auch über keinen anderen Weg, als den Shop. Eine Super-Brutmaschine kostet 200 Münzen, 5 Stück würden 1.000 Münzen kosten. Und Kampf-Pässe kosten 100 pro Stück, 5 Stück lägen also bei 500 Münzen.

Mit 399 Münzen statt zusammen 1.900 Münzen kriegt man das alles also viel günstiger, die Brutmaschinen und Kampf-Pässe gibt es quasi auf die Erweiterungen obendrauf. Wer demnächst eine Erweiterung der Item- und Pokémon-Beutel geplant hatte, sollte nach Adam Riese lieber diese Box nehmen.

Wie viel Zeit hat man? Die Box ist 5 Tage lang verfügbar, laut Shop. Um die nötigen Münzen von 0 aus zu bekommen, braucht man 8 Tage in Arenen, die jeweils 50 Münzen bei idealer Verteidigung brauchen. Falls ihr jetzt noch ein paar Münzen braucht, um die Box zu bekommen, solltet ihr schauen, ob ihr sie in den nächsten Tagen verdienen könnt.

Denn so ein gutes Angebot ist sehr ungewöhnlich für den Shop von Pokémon GO.

Community wundert sich über starke Box im Shop

Normalerweise fallen die Angebotsboxen im Shop nicht so gut aus, wie die neue Spezialbox. Meist kosten sie zu viele Münzen oder bieten Items, die man nicht so gut gebrauchen kann oder über andere Wege bekommt. Das führte in der Vergangenheit schon zu Kritik. Die neue Box bietet aber richtig viele gute Items zu einem guten Preis.

So reagieren Fans: Im Subreddit zu Pokémon GO wird die Box auch thematisiert (via reddit). Da kommentieren einige, wie ungewöhnlich das Angebot ist und dass sie normalerweise gar nicht mehr in den Shop schauen.

„Einer der besten Deals, die ich je gesehen habe, ich werd’ allerdings ein paar Münzen ansparen müssen“, kommentiert User ZenithVoid151 (via reddit).

„Großartige Box“, findet User Myerzl (via reddit).

„Vielen Dank, ich schaue fast nie in den Shop! Beim letzten Mal habe ich es verpasst, also bin ich froh, dass sich das Sparen meiner Münzen seither ausgezahlt hat“, so User „alucardoceanic“ (via reddit).

„Hab sie direkt gekauft. Das muss ein Fehler sein“, glaubt User mz80 (via reddit).

Tatsächlich gab es 2023 mal einen Fall mit einer Box, die denselben Inhalt hatte. Die wurde nach kurzer Zeit wieder offline genommen. Diesmal scheint aber alles wie geplant zu laufen, denn die neue Box wurde auch im Spiel angekündigt.

Das solltet ihr beachten: Die neue Box kann man nur ein Mal kaufen, nicht mehrfach. Und, wichtig: Wenn eure Aufbewahrung bereits auf dem Maximalwert liegt, könnt ihr die Box auch nicht kaufen, wie einige User bereits festgestellt haben. Das solltet ihr auf dem Schirm haben.

Was ist sonst in Pokémon GO los? Der Winter ist ausgebrochen, was man auch an der Map sehen kann. Überall ist Schnee, im Hintergrund der Fangbildschirme sind Schnee-Pikachus zu sehen. Und das überrascht auch nicht, denn das Festtage-Event ist gerade in Pokémon GO gestartet. Dort müsst ihr eine Pfadwahl durchführen. Was die Unterschiede zwischen Sierra und Spark beim Festtage-Event sind, lest ihr hier.