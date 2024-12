Pokémon GO: Ein nutzloses Pokémon wird plötzlich stark – So kriegt ihr es

In Pokémon GO gibt es viele starke Pokémon. Farbeagle ist keines davon. Doch das ändert sich offenbar in Kürze – zumindest zeitweise.

Was macht Farbeagle aus? Farbeagle ist ein spezielles, aber nicht besonders starkes Pokémon. Das kleine Maler-Monster vom Typ Normal erscheint einmal täglich über das Schnappschuss-Überraschungs-Feature. Es kann sich ins Foto drängen, wenn ihr ein Bild von einem Pokémon schießt. Habt ihr den Schnappschuss erledigt, taucht es in der Wildnis auf, um gefangen zu werden.

Die zweite Besonderheit ist die Attackengebung des Monsters. Denn Farbeagle lernt die Attacken, die das Pokémon beherrscht, von dem ihr eigentlich ein Foto machen wolltet.

So kann man die Attacken von Farbeagle beeinflussen, wenn man es fängt. Dadurch wird es sehr vielseitig, ist aber eben generell eher schwach. Doch nun kommt ein Modus im PvP, in den dieses Pokémon sehr gut reinpasst.

Farbeagle wird im Mini-Cup offenbar ein echtes Monster

Das ist der Mini-Cup: In der GO Kampfliga startet im Laufe der Dezember-Events am 14. Dezember der „Holiday-Cup: Mini-Edition“. Er läuft bis zum 24. Dezember.

Die Regeln lauten: Nur Pokémon mit maximal 500 WP dürfen teilnehmen, und nur die Typen Normal, Pflanze, Elektro, Eis, Flug und Geist sind erlaubt.

Deshalb passt Farbeagle: Auf dem Portal „PvPoke“ sind bereits die Ranglisten für den kommenden Mini-Cup zu sehen. Die basieren auf Simulationen – und sehen Farbeagle gerade als den großen Favoriten für diesen Cup (via pvpoke.com).

Farbeagle und sein Shiny in Pokémon GO

Ganz vorne steht es mit der Attacken-Kombination „Einäschern“ und „Flying Press“, aber generell verfügt Farbeagle einfach über eine breite Attacken-Auswahl, ohne allzu viel Angriffsfläche zu bieten. Es besiegt theoretisch Favoriten wie Alola-Sandamer, Alola-Vulpic, Amarino oder Knuddeluff. Seine größten Gegner werden Pokémon wie Fiaro, Lichtel, Epitaff oder Alola-Knogga.

Das Problem: Einige erschweren den Einsatz von Farbeagle. Zum einen braucht es sehr viele Bonbons und sogar XL-Bonbons, um auf seinen Höchstwert zu kommen. Selbst ein perfektes Farbeagle erreicht 487 WP erst auf Level 50. Da es auch nicht so leicht zu bekommen ist, ist das verdammt viel Arbeit. Außerdem kann man bei ihm keine TMs einsetzen und auch keine zweite Attacke erlernen.

Zu guter Letzt sollte man sich genau überlegen, ob man Farbeagle so hoch leveln will, da das viele Ressourcen kostet und der Mini-Cup nur eine begrenzte Zeit lang läuft.

Dennoch: Solltet ihr bereits ein Farbeagle mit guten Attacken haben, oder in den nächsten Tagen eines fangen, dem ihr gute Attacken zuschustern könnt, indem ihr bei euren entsprechenden Pokémon Schnappschüsse macht, solltet ihr den Cup im Hinterkopf haben. Denn dann könntet ihr einen starken Angreifer für den Cup gewinnen. Ansonsten steht nun aber erstmal ein anderer Termin an: Das „Jung und Weise“-Event ist gestartet.