Pokémon GO: Nutzt das „Jung und Weise“-Event für zusätzliche EP und seltene Monster – Alle Infos

In Pokémon GO wurde das „Jung und Weise“-Event angekündigt. Neben einigen seltenen Monstern könnt ihr im Event auch ein paar zusätzliche Erfahrungspunkte sammeln.

Was ist das für ein Event? „Jung und Weise“ ist ein Event, welches am Dienstag, dem 10. Dezember 2024 um 10:00 Uhr startet und bis zum Samstag, dem 14. Dezember 2024 um 20:00 Uhr aktiv sein wird.

Wie der Name schon vermuten lässt, wird es hier vor allem junge Pokémon zum Ausbrüten sowie einige weise Pokémon geben, denen ihr in Raids gegenübertreten könnt und die selten in Pokémon GO zu finden sind. Zusätzlich erwarten euch 2 EP-Boni im Event.

Jung und Weise – Alle Inhalte

Welche Pokémon gibt es in Raids? Innerhalb des Events könnt ihr in Raids auf die folgenden Pokémon treffen und sie herausfordern:

1-Sterne-Raids:

Sheinux*

Zurrokex*

Balgoras*

Paragoni*

Miniras*

3-Sterne-Raids:

Simsala*

Kommandutan*

Sen-Long*

Damythir*

5-Sterne-Raids:

Genesect (Gefriermodul)* bis 12. Dezember um 10 Uhr

Mega-Raids:

Mega-Banette* bis 12. Dezember um 10 Uhr

Mega-Latios* ab 12. Dezember um 10 Uhr

Sen-Long und Damythir dürften hiervon besonders interessant sein, da es diese beiden Pokémon nicht regulär im Spiel zu fangen gibt und sie nur in Events anzutreffen sind.

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch in ihrer Shiny-Form gefunden werden.

Welche Pokémon gibt es in Eiern? Brütet ihr im Event 2-km-Eier aus, dann könnt ihr die folgenden Pokémon dabei erhalten:

Togepi*

Rabauz*

Kussilla*

Mobai*

Wonneira*

Mampfaxo*

Auch diese Pokémon können mit Glück als Shiny ausgebrütet werden.

Welche Boni gibt es im Event? Wenn ihr im Event erfolgreiche Raid-Kämpfe absolviert, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Dieser Bonus gilt auch für das Ausbrüten von Eiern.

Welche weiteren Inhalte gibt es? Wie gewohnt, wird es im Event auch wieder gesonderte Feldforschungen geben, bei denen ihr Event-Pokémon als Belohnung erhalten könnt.

Außerdem könnt ihr mit Event-Pokémon auch wieder an PokéStop-Showcases teilnehmen und passende Sammler-Herausforderungen absolvieren.

Das „Jung und Weise“-Event ist nur eines von vielen, die euch in den nächsten Wochen erwarten. Die neue Season hat in Pokémon GO begonnen und bringt entsprechend wieder viele neue Inhalte mit, die auf euch warten. Welche Events im Dezember 2024 in Pokémon GO stattfinden, erfahrt ihr bei uns natürlich auch.