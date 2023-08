Eine Sache in Pokémon GO ärgert Trainer seit Jahren: „Es braucht eine große Veränderung“ 

In Pokémon GO könnt ihr Tag für Tag Münzen verdienen – aber nur 50 maximal. Dafür muss man Arenen einnehmen. Doch einige Punkte des Systems stören Spieler.

So funktionieren Arenen: Sie sind eines der grundlegenden Systeme in Pokémon GO: Gehört eine Arena einem Team, können Spieler der beiden anderen Teams sie übernehmen.

Um das zu tun, geht man zur Arena und besiegt die dort verteidigenden Pokémon. Ist das geschafft, darf man sein eigenes Monster dort einsetzen. Andere Spieler desselben Teams können dann ebenfalls ihre Monster in der Arena platzieren – maximal 6 insgesamt sind möglich.

Warum nimmt man Arenen ein? Weil man dafür Münzen bekommt: Verteidigt ein Pokémon die Arena lang genug, kann es bis zu 50 Münzen am Tag für euch gewinnen.

Das einfache System besteht schon sehr lange und hat nur wenig Änderungen in den letzten Jahren gesehen. Doch vielleicht wird es Zeit, dass sich Entwickler Niantic die Arenen nochmal genauer anschaut: Denn an einigen Punkten stören sich Spieler.

Was sind die Probleme? In den Subreddits zu Pokémon GO diskutieren Spieler aktuell in verschiedenen Threads über das Thema, das über die Jahre immer wieder in der Community auftaucht. In r/pokemongo etwa postete ein Spieler den Beitrag Ich wünschte, es gäbe kein 50-Münzen-Limit pro Tag.

In dem Post ist unter anderem ein Letarking zu sehen, dass seit über 21 Tagen in einer Arena steckt. Das Problem: Auch, wenn dieses Monster zurückkehrt, wird es nur 50 Münzen maximal mitbringen. Denn da liegt das Maximum – völlig egal, ob das Pokémon einen oder mehrere Tage in der Arena steckt.

Der User Toasty Edward bekam für seinen Post über 1.400 Upvotes und einigen Zuspruch in den Kommentaren:

Ich würde mir wünschen, dass wir pro Tag, an dem ein Pokemon in einer Arena ist, 50 bekommen. Alternativ wäre auch ein höheres Tageslimit schön , meint etwa User PKBlaze dazu (via reddit).

, meint etwa User PKBlaze dazu (via reddit). An einem guten Tag würde ich 500-1000 Münzen bekommen, wenn es das nicht gäbe , meint ein anderer (via reddit)

, meint ein anderer (via reddit) Allerdings merkt ein anderer Spieler an: Nein, denn der Wettbewerb um Arenen wäre unglaublich hart, es gäbe mehr Spoofers, und ich wette, dass man insgesamt weniger Münzen für mehr Aufwand bekommen würde (via reddit).

(via reddit). Darauf meint der OP allerdings: Um ehrlich zu sein, suche ich genau das – eine echte Challenge (via reddit).

Auch im Subreddit TheSilphRoad diskutieren Spieler über das Thema. So postete ein User den Beitrag: Arenen brauchen eione große Veränderung

Auch hier diskutieren Spieler und stellen beispielsweise heraus, dass sie sich unter anderem wünschen würden, Münzen zu bekommen, wenn sie es wollen (via reddit).

Denn: Man kann bis heute keine Pokémon aus einer Arena zurückrufen. Werden sie nicht besiegt, bleiben sie einfach sehr, sehr lange in den Arenen.

So kommt es teilweise vor, dass Monster über Wochen in irgendwelchen verlorenen Arenen steckenbleiben, wenn man sie dort einsetzt. Gleichzeitig bedeutet das, dass es keine Münzen für sie gibt – denn die kommen erst bei der Rückkehr rein.

Außerdem können mehrere Monster gleichzeitig am selben Tag zurückkehren, mehr als 50 Münzen kriegt man dafür aber auch nicht.

Gleichzeitig weisen Spieler darauf hin, dass ein anderes System auch zu Problemen führen kann und man bei Pech plötzlich gar keine Münzen mehr kriegen könnte – je nachdem, wie eine Überarbeitung laufen würde.

Was haltet ihr von dem aktuellen Stand der Arenen? Und wenn ihr etwas ändern würdet – was wäre es? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ihr wollt wissen, was sonst im Spiel los ist? Hier findet ihr die Übersicht der Events im August 2023 bei Pokémon GO.