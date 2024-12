Pokémon GO: Eine wichtige Änderung in Raids habt ihr vielleicht verpasst

In Pokémon GO gibt es eine hilfreiche Änderung an Raids. Die könnte das Ausweichen merklich nützlicher gestalten.

In den Raids von Pokémon GO versucht man oft, so viel Schaden wie irgend möglich in kurzer Zeit auszuteilen. Deshalb setzt man in der Regel auf die besten Angreifer in Pokémon GO. Das Ziel ist, den Raidboss zu besiegen, bevor der Timer runterläuft.

Die Defensive kommt dabei oft zu kurz, auch, weil das Ausweichen teilweise schwierig ist. Doch nun gab es offenbar eine Änderung.

Wie der Reddit-User „valuequest“ im Subreddit zu Pokémon GO teilte, gab es eine Änderung am Zeitfenster beim Ausweichen von Lade-Attacken des Gegners. Und tatsächlich: Probiert man aktuell die Raids aus, kann man eine Veränderung feststellen.

So weicht ihr jetzt in Pokémon GO bei Raids aus

So war es: Während ihr in der Vergangenheit nur kurze Zeitfenster zum Ausweichen der Lade-Attacke hattet, ist dieser kleine Zeitraum jetzt großzügiger.

Bis vor kurzem musstet ihr auf die Attacken-Animation des Gegners achten und bei einem kurz aufblitzenden Lichtschein ausweichen. Es gab vorher zwar eine Text-Ankündigung der Ladeattacke unten rechts in der Ecke, wann genau der Ausweichzeitpunkt dann aber kommt, war unklar.

Das ist jetzt neu: Die kleine Textnachricht unten rechts in der Ecke ist jetzt maßgeblich für ein erfolgreiches Ausweichen. Sobald die Anzeige „Pokémon X setzt Attacke Y ein“ erscheint, könnt ihr nun zur Seite wischen und ausweichen. Das zählt dann schon als erfolgreiches Ausweichen der folgenden Attacke.

Das merkt man aber eben nur, wenn man in Raids überhaupt ausweicht. Greift man ausschließlich an, kriegt man die Änderung gar nicht mit.

Dieser Text ist euer Signal zum Ausweichen

Kurz: Ihr müsst nicht mehr auf eine Attacken-Animation oder einen aufblitzenden Bildschirm achten, sondern nur noch auf die Textnachricht. Dann weicht ihr aus und könnt entspannt selber angreifen, während die Attacken-Animation des Gegners durchgeführt wird.

Dadurch könnt ihr nun zuverlässiger Schaden vermeiden und möglicherweise eure starken Angreifer länger am Leben halten, ohne Zeit für unnütze Ausweichmanöver zu verschwenden, die dann das falsche Timing haben.

Was ist sonst los in Pokémon GO? Gerade erst lief der Raid-Tag mit Necrozma, bei dem man sich einen der besten Angreifer im Spiel sichern konnte. Daran schließt Pokémon GO nun mit dem nächsten Event an: Morgen, am 17. Dezember, startet der erste Teil des Festtage-Events. Alle Infos zum Festtage-Event in Pokémon GO lest ihr hier.