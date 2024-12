Pokémon GO: Der Community Day im Januar bringt Felori, aber lohnt sich das?

Immer lohnt sich dafür der Bonus des C-Day. Der dreifache Sternenstaub ist nützlich, da man den braucht, um Pokémon zu leveln oder zusätzliche Attacken zu lernen. Auch die doppelten Fang-Bonbons sind hilfreich und gelten auch bei allen anderen Pokémon in diesem Zeitraum – etwa Raid-Bossen. Bis zum Januar ist es aber noch etwas hin. Hier findet ihr erstmal alle Events im Dezember 2024 von Pokémon GO.

Nach aktuellem Stand sind weder Felori, noch Feliospa oder Maskagato überragende Angreifer. Maskagato ist mit Flora-Statue schon okay als Pflanzenangreifer, aber es gibt stärkere Alternativen bei den besten Angreifern in Pokémon GO . Auch seine neue Attacke Blumentrick wirkt erstmal nicht besonders mächtig.

