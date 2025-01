Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Paldea-Felino und Bonbon-Bonus

Die nächste Rampenlicht-Stunde wartet in Pokémon GO auf euch. Hier findet ihr Paldea-Felino und einen starken Bonus.

Was ist das für ein Event? In jeder Woche findet dienstags die sogenannte Rampenlicht-Stunde statt. Hier findet ihr jeweils ein Pokémon, welches in sehr hoher Anzahl erscheint und zusätzlich noch einen Bonus, der in den 60 Minuten aktiv ist.

Die nächste Rampenlicht-Stunde wird Paldea-Felino mitbringen. Das Pokémon besitzt die Typen Gift und Boden. Außerdem besitzt es mit Suelord auch eine Entwicklung.

Rampenlicht-Stunde am 21. Januar – Start und Boni

Wann beginnt die Rampenlicht-Stunde? Wie immer beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr und endet 60 Minuten später, um 19:00 Uhr, wieder.

Welche Boni sind aktiv? Innerhalb der Rampenlicht-Stunde gibt es einen Bonus auf die Bonbons, die ihr beim Fangen von Pokémon erhaltet. Hier erhaltet ihr die doppelte Menge bei jedem einzelnen Fang.

Nutzt ihr zusätzlich noch Sananabeeren, dann erhaltet ihr sogar die vierfache Menge an Bonbons beim Fangen von Pokémon.

Kann man Shiny-Paldea-Felino fangen? Ja, während der Rampenlicht-Stunde könnt ihr mit etwas Glück auch auf ein Shiny-Exemplar von Paldea-Felino treffen. Die Chance ist aber grundsätzlich nicht erhöht.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? In Raids solltet ihr weder auf Paldea-Felino, noch auf seine Entwicklung Suelord setzen. Hierfür gibt es wesentlich stärkere Pokémon.

In der Kampfliga hingegen kann Suelord glänzen. In der Superliga ist Suelord eines der besten Pokémon, welches ihr aktuell einsetzen könnt. Wollt ihr es hier einsetzen, dann solltet ihr auf Giftstachel als Sofort-Attacke sowie Matschbombe und Erdbeben als Lade-Attacken setzen.

Den Fang-Bonus des Events könnt ihr außerdem nutzen, um euch gleich die notwendigen Bonbons zu besorgen, wenn ihr Suelord in der Kampfliga einsetzen wollt.

