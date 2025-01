Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt 2 Voltobal-Formen und Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO steht die erste Rampenlicht-Stunde des Jahres an. Dabei warten gleich 2 Formen von Voltobal und ein Sternenstaub-Bonus auf euch.

Was ist das für ein Event? Auch im neuen Jahr geht es wie gewohnt mit den Rampenlicht-Stunden in Pokémon GO weiter. Diese finden weiterhin jeden Dienstag statt und bringen euch mindestens ein Pokémon, welches im Event fast überall erscheint.

Außerdem gibt es in jeder Rampenlicht-Stunde auch einen Bonus, der ebenfalls in den 60 Minuten des Events aktiv ist.

In der ersten Rampenlicht-Stunde des Jahres wartet Voltobal in seiner regulären und seiner Hisui-Form auf euch. Die reguläre Form des Pokémon besitzt den Typen Elektro, bei der Hisui-Variante kommt zusätzlich noch der Typ Pflanze dazu. Beide Monster können sich zu Lektrobal, beziehungsweise Hisui-Lektrobal, weiterentwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 7. Januar – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie üblich beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Nach genau 60 Minuten, um 19:00 Uhr, ist dann wieder Schluss.

Welche Boni sind aktiv? Wenn ihr im Event Pokémon fangt, dann könnt ihr euch über die doppelte Menge an Sternenstaub freuen. Dieser Bonus gilt für sämtliche Pokémon, die ihr innerhalb der 60 Minuten des Events fangt.

Setzt ihr dazu noch ein Sternenstück ein, könnt ihr die erhaltene Menge an Sternenstaub noch zusätzlich erhöhen.

Kann man Shiny-Voltobal fangen? Ja. Beide Voltobal-Varianten der Rampenlicht-Stunde sind auch als Shiny im Spiel zu finden.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Für den Einsatz in Raids eignen sich weder die beiden Voltobal-Formen, noch deren Entwicklungen. Hierfür gibt es sowohl im Bereich der Pflanzen-, als auch der Elektro-Angreifer stärkere Monster in Pokémon GO.

In den regulären Kampfligen können die Pokémon auch nicht überzeugen. Es gibt jedoch einige besondere Wettbewerbe, wie beispielsweise den Farb-Cup, der vom 7. bis zum 21. Januar 2025 stattfindet, in dem Hisui-Lektrobal punkten kann.

Habt ihr es auf Shiny abgesehen, könnte das Event ebenfalls für euch interessant sein. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass die Chance auf Shiny-Pokémon in der Rampenlicht-Stunde nicht erhöht ist. Lediglich die Anzahl an Monstern, denen ihr begegnet, ist erhöht.

Der Sternenstaub-Bonus kann für euch interessant sein, wenn ihr akuten Mangel an Sternenstaub habt und euren Vorrat etwas auffüllen wollt.

Neben der Rampenlicht-Stunde mit den beiden Voltobal-Formen gibt es im Januar auch noch weitere Rampenlicht-Stunden, die auf euch warten und euch unterschiedliche Monster und Boni mitbringen. Wenn ihr euch über diese einen Überblick verschaffen wollt, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit den Rampenlicht-Stunden im Januar 2025 in Pokémon GO.