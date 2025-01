In Pokémon GO könnt ihr bald 9 legendäre Monster in 5 Tagen fangen

In Pokémon GO wurde ein neues Event angekündigt, welches euch auf das erste globale Event im Jahr 2025 einstimmen soll. Und das bringt richtig viele legendäre Pokémon mit.

Was ist das für ein Event? „Der Weg nach Einall“ ist ein Event, welches unmittelbar vor der großen GO Tour 2025 stattfindet. Es startet am Montag, dem 24. Februar 2025 um 10:00 Uhr und läuft bis zum 1. März 2025 um 10:00 Uhr.

Neben einigen Pokémon in der Wildnis und in Eiern, bringt das Event vor allem eine Vielzahl an legendären Monstern mit. Und das in kürzester Zeit.

Alle Pokémon im Event „Der Weg nach Einall“

Welche legendären Pokémon gibt es? Von Montag bis Freitag gibt es jeden Tag andere legendäre Pokémon, die euch in 5-Sterne-Raids erwarten. Zusätzlich habt ihr an jeden der Tage in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr eine Raid-Stunde, in der die entsprechenden Pokémon ebenfalls anzufinden sind.

Außerdem könnt ihr euch über eine exklusive Lade-Attacke bei jedem der Monster freuen, wenn ihr sie an den jeweiligen Tagen in Raids fangt.

Montag, 24. Februar 2025:

Genesect*

Genesect (Blitzmodul)*

Genesect (Flammenmodul)*

Genesect (Gefriermodul)*

Genesect (Aquamodul)*

Genesect besitzt die Lade-Attacke Techblaster. Fangt ihr das reguläre Genesect, dann ist die Attacke vom Typ Normal. In den anderen Genesect-Modulen ist die Attacke jeweils an den Typen von Genesect angepasst.

Dienstag, 25. Februar 2025:

Kobalium*

Terrakium*

Viridium*

Alle drei Pokémon besitzen die Lade-Attacke Sanctoklinge.

Mittwoch, 26. Februar 2025:

Boreos (Tiergeistform)*

Voltolos (Tiergeistform)*

Demeteros (Tiergeistform)*

Boreos erhaltet ihr mit der Lade-Attacke Polarorkan, Voltolos mit Donnerorkan und Demeteros mit Wüstenorkan.

Donnerstag, 27. Februar 2025:

Reshiram*

Resiram besitzt die Lade-Attacke Kreuzflamme, wenn ihr es an diesem Tag fangt.

Freitag, 28. Februar 2025:

Zekrom*

Nehmt ihr an diesem Tag Zekrom in euer Team auf, dann bekommt ihr es mit der Lade-Attacke Kreuzdonner.

Alle legendären Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch in ihren Shiny-Formen gefunden werden.

Spezialhintergrund: Mit etwas Glück könnt ihr die legendären Pokémon auch mit einem neuen Spezialhintergrund erhalten. Boreos und Reshiram können einen Spezialhintergrund erhalten, der an die schwarze Edition von Pokémon erinnert.

Voltolos und Zekrom können wiederum einen Hintergrund erhalten, der an die weiße Edition von Pokémon erinnert. Kobalium, Terrakium, Demeteros und Genesect können einen der beiden Hintergründe besitzen.

Befristete Forschung: Innerhalb des Events wird es auch eine befristete Forschung geben, in der ihr zur Belohnung eine Begegnung mit jedem der legendären Pokémon aus den 5-Sterne-Raids, mit Ausnahme von Reshiram und Zekrom, erhaltet. Diese können auch als Shiny erscheinen.

Welche weiteren Pokémon gibt es im Event? Neben den legendären Monstern werden zusätzlich die folgenden Pokémon im Event verfügbar sein.

In der Wildnis:

Serpifeu*

Floink*

Ottaro*

Efoserp (seltener)

Ferkokel (seltener)

Zwottronin (seltener)

In 1-Sterne-Raids:

Serpifeu*

Floink*

Ottaro*

In 3-Sterne-Raids:

Shardrago*

In 2-km-Eiern:

Kiesling*

Praktibalk*

Laukaps*

Schnuthelm*

Ignivor*

In Feldforschungsaufgaben:

Serpifeu*

Floink*

Ottaro*

Kiesling*

Praktibalk*

Laukaps*

Schnuthelm*

In einer Meisterwerkforschung:

Ihr könnt vom 24. Februar 2025 um 10:00 Uhr bis zum 2. März 2025 um 18:00 Uhr für 4,99 $ (also ungefähr 5 €) eine Meisterwerkforschung erwerben. Nach dem Kauf habt ihr keine zeitliche Begrenzung, um sie zu lösen.

Als Belohnung erwartet euch hier ein Shiny-Meloetta mit der Lade-Attacke Urgesang.

Weitere Inhalte des Events

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events sind die folgenden Boni aktiv:

Eier schlüpfen doppelt so schnell, wenn sie im Event in eine Brutmaschine gelegt werden

das Fern-Raid-Limit wird auf 20 Raids pro Tag erhöht (von Montag, dem 24. Februar 2025 bis zum Freitag, dem 28. Februar 2025 um 20:00 Uhr)

das Fern-Raid-Limit wird komplett aufgehoben (am Samstag, dem 1. März 2025 sowie am Sonntag, dem 2. März 2025)

Kostenpflichtige Tickets: Ihr habt die Möglichkeit, 2 Tickets in der Zeit von Montag, dem 24. Februar 2025 um 10:00 Uhr bis zum Sonntag, dem 2. März 2025 um 18:00 Uhr zu erwerben. Diese werden jeweils 4,99 $ (also ungefähr 5 €) kosten und bringen euch jeweils eine befristete Forschung sowie verschiedene Boni.

Inhalt des Raid-Tickets:

5 Kobalium-Bonbons XL

5 Terrakium-Bonbons XL

5 Viridium-Bonbons XL

5 Boreos-Bonbons XL

5 Voltolos-Bonbons XL

10 Reshiram-Bonbons

10 Zekrom-Bonbons

5 Demeteros-Bonbons XL

25 Genesect-Bonbons XL

Avatar-Artikel Jogger (Schwarz & Weiß)

Zudem erhaltet ihr in diesem Ticket die folgenden Boni:

5.000 zusätzliche Erfahrungspunkte für erfolgreiche Raid-Kämpfe

1 zusätzliches Bonbon für erfolgreiche 5-Sterne-Raids

1 zusätzliches XL-Bonbon für erfolgreiche 5-Sterne-Raids (ab Level 31)

doppelte Menge an Sternenstaub für erfolgreiche Raid-Kämpfe

ein zusätzlicher Raid-Pass pro Tag durch das Drehen der Scheiben von Arenen

Inhalt des Schlüpf-Tickets:

Maracamba*

Symvolara*

Bisofank*

Avatar-Artikel Hoodie (Schwarz & Weiß)

In diesem Ticket warten außerdem die folgenden Boni auf euch:

doppelte Menge an Schlüpf-Erfahrungspunkten

doppelte Menge an Schlüpf-Bonbons

doppelte Menge an Schlüpf-Sternenstaub

Tour-Pass: Mit Start des Events wird es einen Tour-Pass geben. Diesen gibt es in einer kostenfreien und einer kostenpflichtigen Variante. Das steckt im Tour-Pass drin.

Update für Pokédex: Es wurde außerdem angekündigt, dass der Pokédex im Spiel mit Beginn des Events ein optisches Update erhalten wird. Genauere Details dazu, wie der neue Pokédex aussehen wird, gibt es bisher noch nicht.

Avatar-Artikel: Mit dem Event werden auch 2 neue Avatar-Artikel im Spiel verfügbar sein. Dabei handelt es sich um „Schwarzes-Kyurem-Flügel“ sowie „Weißes-Kyurem-Rucksack“. Durch den Tour-Pass können außerdem alle Spieler ein T-Shirt zur GO Tour für ihren Avatar erhalten.