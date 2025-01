In Pokémon GO könnt ihr bald ein mächtiges Pokémon fangen, das bislang nur wenige Spieler durch einen Fehler bekommen haben

In Pokémon GO steht bald die GO Tour: Einall an. Das Event hat nun ein weiteres, spannendes Pokémon dazubekommen: Das schwarze und das weiße Kyurem erscheinen nun endlich offiziell.

Wann ist das Event? Die globale Pokémon GO Tour 2025 läuft am 1. und 2. März. An beiden Tagen startet das Event um 10:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr.

Zu den bislang bekannten Inhalten gesellt sich nun auch das offizielle Debüt von den schwarzen und weißen Versionen von Kyurem. Das gab es bisher nicht in Pokémon GO – also, zumindest fast nicht.

Kyurem Schwarz und Weiß im Jahr 2023: Während das normale Kyurem schon lange in Pokémon GO verfügbar ist, warten Trainer bis heute auf den offiziellen Release der mächtigeren Schwarz- und Weiß-Formen des legendären Pokémon. Diese erreicht Kyurem, wenn man es mit Reshiram oder Zekrom fusioniert.

Aber 2023 gab es die beiden tatsächlich mal ganz kurz im Spiel: Das legendäre Pokémon wurde damals versehentlich veröffentlicht, indem es als Belohnung in der Kampfliga an einige wenige Trainer verteilt wurde. Kurz darauf wurde das Pokémon wieder komplett aus dem Spiel gelöscht.

Seitdem suchte man die beiden wieder vergeblich. Doch zur GO Tour erscheint das Monster endlich offiziell. Wir zeigen euch, was die besonderen Kyurem-Versionen ausmacht.

Alle Infos zum Debüt des schwarzen und weißen Kyurem in Pokémon GO

Wann erscheint das neue Kyurem? Die beiden neuen Varianten erscheinen bei den lokalen GO Tour-Events, sowie beim globalen Event. Letzteres dürfte für die meisten Spieler der relevante Termin sein.

Wie erscheinen das schwarze und weiße Kyurem? Sie debütieren in 5-Sterne-Raids. Nach dem Sieg erhaltet ihr allerdings das normale Kyurem. Dieses könnt ihr dann mit Reshiram oder Zekrom fusionieren.

Wie funktioniert die Fusion? Die Fusion erfordert 1.000 Fusions-Energie (Volt für Schwarz, Brand für Weiß), 30 Kyurem-Bonbons und 30 Bonbons des fusionierten Pokémon – also Reshiram oder Zekrom.

Die Fusionsenergie erhaltet ihr, indem ihr das schwarze oder das weiße Kyurem in Raids besiegt. Insgesamt läuft das ganze also ähnlich wie die Necrozma-Fusion.

Besondere Attacken für Kyurem: Euer fusioniertes Kyurem erlernt eine Spezialattacke – aber nur, wenn das Kyurem, das ihr einsetzt, vorher „Eiszeit“ beherrscht. Das müsst ihr beachten.

Das schwarze Kyurem erlent „Frostvolt“

Das weiße Kyurem lernt „Frosthauch“

Nähere Informationen zu den Attacken, wie die Werte oder mögliche Abenteuereffekte, sind bislang noch nicht bekannt. Ob sie einen solchen Spezialeffekt bekommen, bleibt abzuwarten. Insgesamt hat das Event aber mit Kyurem ein spannendes Pokémon hinzubekommen. Bis es so weit ist, dauert es allerdings noch einige Zeit. Zuvor stehen noch viele andere Events an – alle Termine im Januar 2025 von Pokémon GO findet ihr hier.