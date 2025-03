Pokémon GO: Habitate der Einall-Tour im Zeitplan – Wann erscheint was?

Am Samstag und Sonntag laufen verschiedene Habitate zur Einall Tour in Pokémon GO. Wann erscheinen welche Pokémon? Der Überblick.

Was sind Habitate? Bei den Habitaten der globalen Einall-Tour handelt es sich um stündlich wechselnde Pokémon-Lebensräume, die unterschiedliche Monster mitbringen.

Sie beeinflussen in erster Linie die wilden Pokémon, denen ihr heute begegnen könnt. Insgesamt gibt es vier unterschiedliche Lebensräume, die über den Tag je zwei Mal aktiv werden.

Zeitplan der Habitate: Wann läuft welches Habitat? Hier sind alle Wechsel:

10:00 Uhr Winterhöhle

11:00 Uhr Frühlings-Soiree

12:00 Uhr Sommerurlaub

13:00 Uhr Herbst-Maskerade

14:00 Uhr Winterhöhle

15:00 Uhr Frühlings-Soiree

16:00 Uhr Sommerurlaub

17:00 Uhr Herbst-Maskerade

Welche Pokémon bringen die Habitate? Das zeigen wir euch in der Liste.

Alle Pokémon in den Habitaten der Einall-Tour

Hier sind alle Monster, die durch die Habitate erscheinen. Mögliche Shinys sind mit Sternchen markiert.

Habitat Pokémon Winterhöhle Ottaro*

Kiesling*

Fleknoil*

Rotomurf*

Galapaflos*

Picochilla*

Gelatini*

Sesokitz (Winter)*

Wattzapf*

Klikk*

Zapplardin*

Milza*

Petzsnief*

Frigometri*

Pikachu mit Warrens Kappe* (seltener)

Pikachu mit Lottas Kappe* (seltener)

Pikachu mit Tonys Kappe* (seltener)

Pikachu mit Rosys Kappe* (seltener) Frühlings-Soiree Serpifeu*

Vegimak*

Somniam*

Ohrdoch*

Praktibalk*

Strawickl*

Toxiped*

Waumboll*

Lilminip*

Piccolente*

Sesokitz (Frühling)*

Tarnpignon*

Mamolida*

Kastadur*

Pikachu mit Warrens Kappe* (seltener)

Pikachu mit Lottas Kappe* (seltener)

Pikachu mit Tonys Kappe* (seltener)

Pikachu mit Rosys Kappe* (seltener) Sommerurlaub Floink*

Yorkleff*

Grillmak*

Dusselgurr*

Elezeba*

Schallquap*

Flampion*

Lithomith*

Flapteryx*

Unratütox*

Sesokitz (Sommer)*

Emolga*

Flunschlik*

Geronimatz*

Pikachu mit Warrens Kappe* (seltener)

Pikachu mit Lottas Kappe* (seltener)

Pikachu mit Tonys Kappe* (seltener)

Pikachu mit Rosys Kappe* (seltener) Herbst-Maskerade Nagelotz*

Felilou*

Sodamak*

Zurrokex*

Makabaja*

Mollimorba*

Monozyto*

Sesokitz (Herbst)*

Quabbel (männlich)*

Quabbel (weiblich)*

Pygraulon*

Lichtel*

Golbit*

Kapuno*

Pikachu mit Warrens Kappe* (seltener)

Pikachu mit Lottas Kappe* (seltener)

Pikachu mit Tonys Kappe* (seltener)

Pikachu mit Rosys Kappe* (seltener)

Das Besondere an Sesokitz: Ihr könnt bei der GO Tour auch auf schillernde Sesokitz treffen, wenn ihr Glück habt. Das Besondere an diesem Pokémon ist, dass es vier verschiedene Formen hat, die durch die Jahreszeiten beeinflusst werden. Heute könnt ihr alle vier Formen antreffen, auf die verschiedenen Habitate verteilt.

Alle Inhalte der Einall-Tour: Heute gibt es noch einige andere Inhalte neben den Habitaten, die ihr ausnutzen könnt. Dazu gehören Boni, verschiedene Features und vor allem das Monster Kyurem, um das sich das Wochenende in erster Linie dreht. Ihr wollt nichts verpassen? Dann schaut in unsere Liste: Hier findet ihr alle Inhalte der Einall-Tour in Pokémon GO an Tag 1.