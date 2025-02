Der neue Eis-Drache in Pokémon GO ist extrem stark – Das müsst ihr zum schwarzen und weißen Kyurem wissen

In Pokémon GO könnt ihr die neuen Versionen von Kyurem bekommen. Das weiße und das schwarze Kyurem. Und die haben ganz schön was drauf.

Wie kriegt man das schwarze und weiße Kyurem? Beide neuen Varianten von Kyurem sind Teil der weltweiten Einall-Tour, die am kommenden Wochenende läuft.

Beide Varianten erscheinen in 5-Sterne-Raids.

Besiegt ihr sie, erhaltet ihr Fusionsenergie.

Habt ihr genug Fusionsenergie, könnt ihr Kyurem mit Zekrom oder Reshiram verbinden.

So erhaltet ihr dann das weiße oder das schwarze Kyurem.

Einige Trainer haben das Monster nun aber schon, da am letzten Wochenende bereits die lokalen Varianten der GO Tour in Los Angeles und Neu-Taipeh liefen.

Somit sind bereits Informationen zu dem Monster verfügbar. Und schon jetzt ist klar: Beide Varianten sind ziemlich stark.

So stark sind Kyurem Weiß und Schwarz in Pokémon GO

Das macht die Monster aus: Beide Varianten des Pokémon sind Monster vom Typ Drache und Eis. Damit ist es ein mächtiger Konter gegen andere Drachenpokémon. Beide haben jeweils eine eigene Spezialattacke vom Typ Eis.

Das Weiße Kyurem erlernt Frosthauch

Das Schwarze Kyurem erlernt Frostvolt

Wie stark ist Kyurem in Raids? Hier kann man beide Formen zusammenfassen, denn: Nach aktuellem Stand werden das weiße Kyurem und das schwarze Kyurem die neuen Top-Angreifer vom Typ Eis. Kyurem Weiß setzt sich laut der Datenbank von Pokémon GO Hub mit den Attacken Eiszahn und Frosthauch an die Spitze der besten Eis-Angreifer. Kyurem Schwarz folgt mit Drachenrute und Frostvolt direkt dahinter. Es hat den Nachteil, dass es keine Sofort-Attacke vom Typ Eis hat.

Das schwarze und das weiße Kyurem in Pokémon GO

Wie stark ist Kyurem im PvP? Auch in der PvP-Kampfliga können beide Pokémon absolut überzeugen. Darauf weist die Datenbank von PvPoke hin.

Das schwarze Kyurem landet hier auf Platz 2 der Meisterliga. Es verwendet die Attacken Dunkelklaue, Frostvolt und Kreuzdonner.

Das weiße Kyurem hingegen setzt auf Eiszahn, Kreuzflamme und Frosthauch. Damit erreicht es Platz 5 der Liga.

Stärker ist nur Palkia in der Urform, wenn man auf das schwarze Kyurem schaut. Das weiße Kyurem wird derweil noch zusätzlich von Zygarde in der Optimumform sowie Solgaleo überflügelt.

Aber, das kann man zusammenfassend auf jeden Fall sagen: Beide Varianten von Kyurem gehören zu den besten Pokémon, die ihr im Spiel bekommen könnt. Das gilt für Raids wie auch im PvP. Somit sollte man versuchen, sich ein starkes Exemplar am kommenden Wochenende zu sichern.

Oder ihr fusioniert eines eurer alten Kyurem mit Zekrom oder Reshiram. Bedenkt allerdings: Ihr braucht immer noch die Fusionsenergie. Um die Raids kommt man also nicht herum. Aprops Raids: Diese Woche stehen jede Menge legendäre Raids an, denn das Weg-nach-Einall-Event läuft in dieser Woche als Vorbereitung auf die Einall-Tour.