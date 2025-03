Pokémon GO Tour 2025: So geht es an Tag 2 weiter

Der erste Tag der Einall-Tour 2025 in Pokémon GO ist vorbei. Wir zeigen euch, was auch am 2. Tag des großen Events erwartet.

Nach der Tour ist vor der Tour: heute fand der erste Tag der diesjährigen GO Tour statt. Wie in jedem Jahr konntet ihr dabei viele Pokémon, darunter legendäre und regionale Monster, fangen und Boni genießen.

Morgen geht es auch schon mit dem 2. Tag der GO Tour weiter. Wir haben euch zusammengefasst, welche Inhalte euch hier erwarten.

Den Trailer zur neuen Season in Pokémon GO seht ihr hier:

Alle Inhalte an Tag 2 der Einall-Tour 2025

Welche Inhalte gibt es an Tag 2 des Events? Die Inhalte des 2. Tages werden euch mit Sicherheit bekannt vorkommen, wenn ihr den 1. Tag der GO Tour bereits mitgemacht hat: Es sind die gleichen. Das bedeutet, ihr könnt euch auf die folgenden Highlights auch morgen nochmal freuen:

ihr könnt das weiße und schwarze Kyurem sowie Reshiram und Zekrom in Raids finden bei den beiden Kyurem-Formen könnt ihr Fusionsenergie sammeln, um die Fusion bei Kyurem durchzuführen einige der Pokémon benötigt ihr außerdem, um die Spezialforschung zur Einall-Tour zu erledigen

es sind wieder 4 Boni aktiv halbierte Schlüpfdistanz für Eier kein Limit für Fern-Raids 6 Spezialtausche am Tag sind möglich halbierte Sternenstaubkosten beim Tauschen

stündlich wechselnde Habitate in den Habitaten findet ihr einige starke Angreifer wie Rotomurf, Kapuno, Praktibalk oder Lichtel

Forschungen an PokéStops, die euch Monster mit Spezialhintergründen geben können

regionale Pokémon in 10-km-Eiern

das Shiny-Debüt von Sesokitz

4 verschiedene kostümierte Pikachu

Begegnungen mit rot- und blaulinigen Barschuft auf Routen

Wie lange läuft das Event am 2. Tag? Wie auch bereits am ersten Tag, fängt das Event am Sonntag, dem 2. März 2025 um 10:00 Uhr an. Um 18:00 Uhr endet der 2. Tag und somit auch die GO Tour 2025.

Passend zum Event, wurden in der letzten Zeit auch einige Promo-Codes für Pokémon GO veröffentlicht, die euch mit Fusionsenergie und verschiedenen Aufgaben belohnen, in denen sogar legendäre Pokémon als Belohnung erhältlich sind. Der letzte Promo-Code zur Einall-Tour wurde dabei sogar erst vor kurzem veröffentlicht.