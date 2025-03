Pokémon GO: Pfad-Wahl bei der Spezialforschung zur Einall-Tour – Schwarz oder Weiß?

Wie ihr es von großen Events in Pokémon GO gewohnt seid, bringt auch die Einall-Tour 2025 wieder allerhand Monster mit, die in verschiedenen Habitaten zu unterschiedlichen Zeiten erscheinen. Wenn ihr wissen wollt, wann ihr welche Monster fangen könnt, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Habitaten zur Einall-Tour 2025 .

Zur großen Einall-Tour in Pokémon GO gibt es eine Spezialforschung, bei dem ihr einen Pfad wählen müsst. Wir zeigen euch, welche Belohnungen es gibt und worauf ihr achten müsst.

