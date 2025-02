Pokémon GO: Mit den neuen Abenteuereffekten fangt ihr leichter Pokémon, jeder Wurf wird einfacher

In Pokémon GO kommen neue Abenteuereffekte ins Spiel. Was ist das und was bringt das? Das schauen wir uns hier an.

Im vergangenen Jahr führte Pokémon GO die Abenteuereffekte ein. Das sind Attacken, die sich auch außerhalb von Kämpfen einsetzen lassen und euch mit besonderen Boni versorgen.

Solche Effekte gibt es bisher nur sehr wenige. Bisher beherrschen Ur-Palkia, Ur-Dialga, Necrozma Morgenschwinge und Necrozma Abendmähne jeweils eine eigene Abenteuereffekt-Attacke.

Nun kommen zur globalen GO Tour 2025 zwei weitere hinzu:

Das schwarze Kyurem kann Frostvolt beherrschen

Das weiße Kyurem kann Frosthauch beherrschen

Alles zu den beiden Kyurem-Formen lest ihr hier.

Wie bekommt man diese Attacken? Indem man Kyurem mit Reshiram oder Zekrom fusioniert, mehr dazu hier. Aber wichtig: Kyurem muss bei der Fusion die Attacke Eiszeit beherrschen. Sonst bekommt ihr die Spezialattacke mit der Fusionsform nicht.

Was bringt der Abenteuereffekt Frostvolt in Pokémon GO?

Kosten: Für Frostvolt müsst ihr 5.000 Sternenstaub und 5 Kyurem-Bonbons einsetzen, wenn ihr den Effekt durch euer schwarzes Kyurem aktivieren wollt. Ihr könnt den Effekt auch mehrfach aktivieren und stapeln, indem ihr die Ressourcen mehrfach bezahlt. Das Limit liegt bei 24 Stunden.

Effekt: 10 Minuten lang wird jedes Pokémon, dem ihr begegnet, gewissermaßen eingefroren. Das bedeutet: Insbesondere zappelige Pokémon werden viel leichter zu fangen. Sie werden weniger ausweichen und vermutlich auch weniger Ballwürfe abwehren.

Auch bei verbundenen Zusatzgeräten soll der Fang leichter werden. Das dürfte Gadgets wie das Go Plus betreffen.

Was bringt der Abenteuereffekt Frosthauch in Pokémon GO?

Kosten: Für Frostvolt müsst ihr ebenfalls 5.000 Sternenstaub und 5 Kyurem-Bonbons einsetzen, wenn ihr den Effekt durch euer weißes Kyurem aktivieren wollt. Stapeln ist ebenfalls möglich.

Effekt: Der Fang-Kreis bei Begegnungen wird 10 Minuten lang verlangsamt. Dadurch dürfte es deutlich leichter werden, fabelhafte Würfe zu landen. Das ist nützlich, schließlich bringen fabelhafte Würfe mehr EP und werden auch oft für bestimmte Forschungen benötigt.

Bei verbundenen Zusatzgeräten soll der Fang auch bei Frosthauch leichter werden.

Das müsst ihr beachten

Zum einen sei hier nochmal betont, dass euer Kyurem “Eiszeit” beherrschen muss, bevor ihr es fusioniert, um die Attacken zu bekommen. Fusioniert ihr es mit einer anderen Attacke, erhaltet ihr andere Angriffe und somit auch keinen Abenteuereffekt. Angesichts der Kosten für die Fusion sollte man hier nicht leichtfertig falsche Exemplare fusionieren.

Zum anderen könnt ihr die Abenteuereffekte nicht miteinander oder mit anderen Abenteuereffekten kombinieren. Versucht also nicht, beispielsweise Frosthauch und Zeitenlärm gleichzeitig zu verwenden.

Ansonsten kommen noch weitere Inhalte zur GO Tour ins Spiel, oder werden bereits jetzt, im Vorfeld, beim Weg-nach-Einall-Event aktiviert. Eines dieser Features ist der neue Tour Pass, mit dem man sich Belohnungen holen kann, indem man Stufen aufsteigt. Alle wichtigen Infos zum Tour Pass in Pokémon GO lest ihr hier.