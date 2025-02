Pokémon GO: Tour Pass und Tour Pass Deluxe – Was sind die Unterschiede?

In Pokémon GO gibt es jetzt den Tour Pass und den Tour Pass Deluxe. Wir schauen uns das neue Feature an.

Was sind der Tour Pass und Tour Pass Deluxe? Dabei handelt es sich um einen Belohnungspass, der mit dem Weg-nach-Einall-Event ins Spiel kam. Seit dem 24. Februar 2025 ist das Feature aktiv.

Es handelt sich dabei um einen Belohnungsweg, der beispielsweise dem Battle Pass aus Fortnite ähnelt. Man muss Stufe um Stufe aufsteigen, um neue Belohnungen freizuschalten.

Dabei gibt es die normale Version, die alle bekommen, sowie die Deluxe-Variante, die Geld kostet.

Die wichtigsten Informationen zum Tour Pass:

Der Tour Pass ist kostenlos und taucht bei allen Spielern auf.

Den Tour Pass Deluxe kann man zusätzlich im Shop für 16,49 Euro kaufen.

Die Deluxe-Variante bringt auf jeder Stufe eine zusätzliche Belohnung.

Verfügbar sind beide Pässe vom 24. Feburar bis zum 2. März.

Man steigt in den Stufen auf, indem man Aufgaben erfüllt – etwa Pokémon-Fangen, Eier ausbrüten, Legendäre Pokémon fangen und Ähnliches.

Auf bestimmten Meilensteinen schaltet ihr Boni frei.

Wichtig: Man muss alle Belohnungen bis zum 9. März um 18:00 Uhr abgeholt haben, damit sie nicht verfallen.

Aber wie unterscheiden sich die kostenlose und die bezahlte Variante? Wir schauen uns das einmal an.

Kostenloser Tour Pass & bezahlter Tour Pass – Die wichtigsten Unterschiede

Das müsst ihr beachten: Bei dem Deluxe-Pass handelt es sich um zusätzliche Belohnungen. Sie ersetzen also nicht die kostenlosen Belohnungen, sondern ergänzen diese um weitere.

Wie viele Stufen gibt es? Insgesamt 500 Stufen, aber alles ab Stufe 101 gilt als Bonus-Stufe. Hier gibt es dann nur noch Sternenstaub – 50 pro Stufe auf kostenlos, 100 beim Deluxe-Pass. Variierende Belohnungen gibt es also bis Stufe 100.

Die wichtigsten Belohnungen im kostenlosen Pass: Wir schauen hier einmal auf die Top-Belohnungen, die man kostenlos bekommt. Das sind:

Ein GO-Tour-Shirt für den Avatar

Bonbons für bestimmte legendäre Pokémon

Fusionsenergie für Kyurem

Sticker

Zorua mit einem Spezialhintergrund

Die wichtigsten Belohnungen im Deluxe Pass: Die folgenden Belohnungen gibt’s nur im bezahlten Pass:

Eine Begegnung mit Victini

Das Glücks-Klimbim – das gibt euch einen garantierten Glückstausch

Kyurem-Helm für euren Avater

XL-Bonbons für bestimmte legendäre Pokémon

Mehr Fusionsenergie für Kyurem

Sonstige Unterschiede: In beiden Pässen findet ihr ansonsten ähnliche Belohnungen wie Bonbons, Pokémon-Begegnungen, Sternenstücke, Rauch, Lockmodule, Glücks-Eier, Bälle, EP, Sternenstaub. Der Unterschied liegt hier darin, dass ihr über den Deluxe Pass meist einfach mehr bekommt – also beispielsweise 5.000 statt nur 1.000 EP, mehr Fusionsenergie, mehr Sternenstaub, und ähnliches.

Boni bei beiden:

1,5-fache Fang-EP sowie 3-fache Dauer der neuen Abenteuereffekte während der globalen Einall-Tour auf Stufe 20

2-fache Fang-EP sowie 3-fache Dauer der neuen Abenteuereffekte während der globalen Einall-Tour auf Stufe 60

3-fache Fang-EP sowie 3-fache Dauer der neuen Abenteuereffekte während der globalen Einall-Tour auf Stufe 60

Ob der Deluxe-Pass etwas für euch ist, müsst ihr selbst entscheiden. Ab sofort sind beide Varianten im Spiel einsehbar – und auch die anderen Inhalte des Weg-nach-Einall-Events sind nun aktiv. Dazu zählen auch täglich wechselnde, legendäre Raid-Bosse, die ihr fangen könnt. Dadurch wird der Februar zu einem der spannendsten Monate in Pokémon GO. Welche starken Pokémon der Februar noch bringt, lest ihr hier.