12 der besten Pokémon in Pokémon GO gibt’s im Februar – Verpasst sie nicht

Der Februar in Pokémon GO wird richtig stark. Denn gleich 12 Pokémon sollte man nicht verpassen – sie gehören zu den besten.

Was ist los in Pokémon GO? Eine Menge, denn der Februar hat jede Menge Events zu bieten, die einige der Top-Pokémon im Spiel bringen. Der Monat steckt voll mit legendären Pokémon – und nicht irgendwelchen.

Denn in diesem Monat sind gleich einige der besten Legendarys zu fangen, die man im Spiel schnappen kann. Dazu kommen zwei echte Highlights bei den Mega-Entwicklungen.

Klar: Viele dieser Pokémon gab es bereits in Pokémon GO. Doch wenn man sie bisher verpasst hat, oder es einem an starken Exemplaren oder den nötigen Bonbons fehlt, kann man das nun nachholen.

Wann erscheinen die Pokémon? Die Daten findet ihr hier in der Liste:

Dialga, 1. – 6. Februar (5-Sterne-Raids + Raidstunde)

Mega-Despotar, 6. – 17. Februar (Mega-Raids)

Entfesseltes Hoopa, 15. Februar (Raid-Tag)

Mega-Knakrack, 17. Februar – 4. März (Mega-Raids)

Xerneas 17. – 24. Februar (5-Sterne-Raids + Raidstunde)

Yveltal 17. – 24. Februar (5-Sterne-Raids + Raidstunde)

Terrakium, 25. Februar (5-Sterne-Raids + Raidstunde)

Kobalium, 25. Februar (5-Sterne-Raids + Raidstunde)

Voltolos, 26. Februar (5-Sterne-Raids + Raidstunde)

Demeteros, 26. Februar (5-Sterne-Raids + Raidstunde)

Reshiram, 27. Februar (5-Sterne-Raids + Raidstunde)

Zekrom, 28. Februar (5-Sterne-Raids + Raidstunde)

Was macht diese Pokémon besonders? Sowohl für Raid-Kämpfer, als auch im PvP ist was dabei. Unten fassen wir euch zusammen, wo ihr die Monster am besten einsetzen könnt.

5 Pokémon, die sehr stark in Raids sind

Sie sind Favoriten für Raids

Mega-Despotar ist eine der besten Mega-Entwicklungen überhaupt. Es ist als Unlicht-Angreifer unantastbar, und auch als Gesteins-Angreifer überzeugt es. Es ist vom 6. – 17. Februar in Mega-Raids.

Auch Mega-Knakrack hat als Raid-Angreifer viel zu bieten, sowohl beim Boden-, als auch beim Drachentypen. Ihr findet es vom 17. Februar bis 4. März in Mega-Raids.

Terrakium ist einer der besten Kampf-Angreife in Raids überhaupt. Außerdem ist es ein starker Konter gegen Chaneira und Heiteira, die gerne in Arenen sitzen. Es ist am 25. Februar in Raids, hat an dem Tag obendrein eine Raid-Stunde gemeinsam mit Viridium und Kobalium.

Voltolos in der Tiergeistform ist einer der besten Elektro-Angreifer in Raids. Ihr findet es am 26. Februar in Raids, da hat es auch eine Raid-Stunde mit Boreos und Demeteros.

Das entfesselte Hoopa ist ein mächtiger Raid-Angreifer des Typen Psycho und war vor allem nur sehr begrenzt zu erhalten, bislang. Ihr erhaltet es am 15. Februar bei seinem eigenen Raid-Tag.



4 Pokémon, die sehr stark im PvP sind

Starke Monster in der Kampfliga

Yveltal ist eines der Top-Monster in der Meisterliga, und auch ein ordentlicher Angreifer für Raids. Es ist vom 17. bis 24. Februar in Raids, am 19. Februar hat es eine Raidstunde mit Xerneas.

Xerneas ist sehr stark im PvP, insbesondere durch seine Attacke Geokontrolle, die sehr schnell Energie liefert, Es erscheint zeitgleich mit Yveltal.

Kobalium ist sehr stark in der Hyperliga, es ist einer der besten Kämpfer in der mittleren Liga. Es erscheint am 25. Februar in Raids, gemeinsam mit Terrakium und Viridium. Da hat es auch seine Raid-Stunde.

Dialga ist sehr gut im PvP, gerade in der Meisterliga. Zudem könnt ihr euch bei einem Fang Dialga-Bonbons sichern, die ihr auch mit eurem Ur-Dialga nutzen könnt, falls ihr so eins habt. Dialga ist noch bis zum 6. Februar in Raids. Am 5. Februar hat es eine Raid-Stunde.



3 echte Alleskönner

Optionen in der Liga, aber auch in Raids

Demeteros in der Tiergeistform ist eines der absolut besten Pokémon in der Meisterliga. Darüber hinaus ist es ein sehr guter Boden-Angreifer. Demeteros erscheint am 26. Februar gemeinsam mit Boreos und Voltolos in Raids, hat da auch seine Raid-Stunde.

Reshiram ist ein absolut mächtiger Feuer-Angreifer, und darüber hinaus auch in der Meisterliga sehr nützlich. Reshiram beherrscht die Raids am 27. Februar, inklusive Raid-Stunde.

Für Zekrom gilt nahezu dasselbe, wie für Reshiram – nur eben als Elektro-Angreifer. Es erscheint am 28. Februar in Raids und hat da ebenfalls eine Raid-Stunde.



Im Februar trefft ihr noch weitere interessante Pokémon, die zwar nicht superstark sind, aber für Sammler interessant. Dazu gehört das Monster Cupidos, das man nur bei einer sehr kurzen Gelegenheit erhalten konnte. Das trefft ihr vom 6. bis 17. Februar in Raids, eine Raid-Stunde hat es zudem am 12. Februar. Mehr zum Cupidos-Event in Pokémon GO lest ihr hier.