Pokémon GO: Alle Events im Februar 2025 – Alle Termine und Boni in der Liste

Der Februar 2025 in Pokémon GO steht an. Wir geben euch den Überblick über alle Events, Raid-Bosse und sonstigen Termine.

In Pokémon GO gibt es verschiedenste Events, die ihr nutzen könnt. Dazu gehören die wöchentlichen Raid- und Rampenlicht-Stunden, aber auch der einigermaßen neue Dyna-Montag.

Darüber hinaus gibt es monatliche Events wie den Community Day, aber auch Sonderevents wie Raid-Tage oder Themenevents.

Wir geben euch den Überblick: Welche Raid-Bosse sind wann aktiv? Wann läuft welches Event? Und was sind die Highlights. Schaut unten in der Liste vorbei!

Pokémon GO Events im Januar 2025 – Termine und Boni

Hier findet ihr alle Termine und Events im Februar 2025. Mögliche Shiny-Pokémon sind mit Sternchen* markiert. Bei einigen Events sind bislang nur die (englischen) Titel bekannt. Sobald mehr Details zu den Terminen bekannt sind, findet ihr entsprechende Links in der Liste.

Datum Event 1. – 6. Februar Mega-Raids mit Mega-Meditalis* 1. – 6. Februar 5-Sterne-Raids mit Dialga* Jedes Wochenende vom 3. Februar bis 2. März Crypto-Raids mit Regirock* 3. Februar Dyna-Montag mit Lavados* 4. Februar Rampenlichtstunde mit Kanivanha* und doppelten Entwicklungs-EP 5. Februar Raid-Stunde mit Dialga* 5. – 8. Februar Small Yet Strong 6. – 17. Februar Mega-Raids mit Mega-Despotar* 6. – 17. Februar 5-Sterne-Raids mit Cupidos 9. Februar Community Day (Pokémon noch unbekannt) 10. Februar Dyna-Montag mit Raffel* 11. Februar Rampenlichtstunde mit Libiskus* und doppeltem Fang-Sternenstaub 11. – 15. Februar Beloved Buddies 12. Februar Raid-Stunde mit Cupidos* 15. Februar Raid-Tag (Pokémon noch unbekannt) 17. Februar Dyna-Montag mit Dusselgurr* 17. – 24. Februar 5-Sterne-Raids mit Yveltal* & Xerneas* 17. Februar – 4. März Mega-Raids mit Mega-Knakrack* 18. Februar Rampenlichtstunde mit Iscalar* und doppelten Fang-EP 18. – 20. Februar Scattered to the Winds 19. Februar Raid-Stunde mit Yveltal* & Xerneas* 24. Februar Dyna-Montag mit Flampion* 24. Februar – 1. März Weg nach Einall 25. Februar Rampenlichtstunde mit Serpifeu*, Floink & Ottaro* und doppelten Fang-Bonbons 1. & 2. März Globale GO Tour: Einall

Welche Events im Februar 2025 lohnen sich?

Im kurzen Monat Februar gibt es durchaus einige Termine und Pokémon, die interessant aussehen.

Cupidos kehrt als regulärer 5-Sterne-Boss zurück. Das konnte man im letzten Jahr leicht verpassen, da es nur in einem sehr engen Fenster und dann auch noch als Top-Raid verfügbar war – am Valentinstag. Das kam bei vielen nicht gut an. Wer es haben will, kann das nun endlich nachholen.

kehrt als regulärer 5-Sterne-Boss zurück. Das konnte man im letzten Jahr leicht verpassen, da es nur in einem sehr engen Fenster und dann auch noch als Top-Raid verfügbar war – am Valentinstag. Das kam bei vielen nicht gut an. Wer es haben will, kann das nun endlich nachholen. Der Weg nach Einall wird ein spannendes Event mit vielen legendären Pokémon. Generell führt der aber auf das eigentliche Highlight hin: Die globale GO Tour, die als Großevent im Frühjahr der erste Top-Termin des Jahres wird.

wird ein spannendes Event mit vielen legendären Pokémon. Generell führt der aber auf das eigentliche Highlight hin: Die globale GO Tour, die als Großevent im Frühjahr der erste Top-Termin des Jahres wird. Weitere Highlights ergänzen wir, sobald es klarere Infos zu den einzelnen Terminen gibt.

Der Februar fällt als Monat eher kurz aus, deshalb ist der März gar nicht so weit weg. Und damit rückt auch die GO Tour mit großen Schritten näher. Da findet ihr starke Pokémon und könnt einige Boni ausnutzen. Wenn ihr einen Überblick braucht: Hier findet ihr alle Infos zur globalen Pokémon GO Tour: Einall.