Pokémon GO: Cupidos-Raids sorgen für Unmut – „Begrenzte Zeit ist absolut schrecklich“

In Pokémon GO gab es gestern Cupidos in Raids. Die Umsetzung sorgt bei Trainern jedoch für Kritik.

Was ist das für ein Raid? Am gestrigen Valentinstag gab es in Pokémon GO das legendäre Pokémon Cupidos in Raids. Es zählt neben den Pokémon Boreos, Voltolos und Demeteros zu den sogenannten Kräften der Natur .

Es war im Rahmen des Karnevals der Liebe -Event im Spiel zu finden und wartete darauf, von euch besiegt und gefangen zu werden. Die Umsetzung der Top-Raids sorgt allerdings bei vielen Spielern für Kritik.

Kritik an unpraktischen Zeiten und schweren Voraussetzungen

Was wird kritisiert? Es gibt einige Punkte an den Top-Raids, die von Trainern kritisiert werden. Der erste Kritikpunkt ist das Datum. Die Raids mit Cupidos waren nur gestern, am Valentinstag unter der Woche, verfügbar. Außerdem waren die Zeiten, um das Pokémon herauszufordern, für die meisten Trainer schwer machbar.

Die Raids starteten lediglich in den Zeiten von 12:00 bis 14:00 Uhr sowie von 17:00 bis 19:00 Uhr. Sie waren zudem nur für jeweils 30 Minuten verfügbar. Dies hat es gerade für Trainer, die in diesen Zeiten arbeiten mussten, sehr schwer gemacht, an den Raids teilzunehmen.

Zusätzlich waren die Raids nur vor Ort machbar. Die Nutzung von Fern-Raid-Pässen war nicht möglich. Dazu kommt noch die Schwierigkeit der Raids für die mindestens 4 Trainer, wenn nicht sogar mehr, notwendig waren.

Das alles hat insgesamt dazu geführt, dass die Raids für viele Trainer nicht machbar waren, was sehr ärgerlich sein kann, da das Pokémon bisher nur gestern verfügbar war und nicht abzusehen ist, wann es wieder im Spiel vorkommen wird.

Was sagt die Community dazu? Trainer aus der Community merken an, dass sie durch die gegebenen Bedingungen nicht am Raid teilnehmen konnten. Einige der Kommentare dazu lauten:

Ich kann an diesem Raid nicht teilnehmen, da er zu exklusiv und für mich nicht zugänglich genug ist , schreibt ein Trainer.

, schreibt ein Trainer. Ich wünschte, es würde JEDE Stunde ein Spawn kommen. Warum nicht zwischen 14 und 16 Uhr? , fragt ein weiterer Trainer.

, fragt ein weiterer Trainer. Die begrenzte Zeit ist absolut furchtbar. Nicht nur DU musst Zeit haben, um zu einem der Raids zu gelangen, du brauchst mindestens 3 oder 4 andere Leute (wahrscheinlich mehr, um sicher zu sein), die die gleiche Zeit haben. An einem Wochentag , merkt ein weiterer Trainer an.

, merkt ein weiterer Trainer an. Als ich mit der Arbeit fertig war, gab es in meiner Stadt keine Raids mehr um die Uhrzeit , lautet ein weiterer Kommentar.

Was sagt ihr zu den Raids mit Cupidos? Konntet ihr aus den genannten Gründen ebenfalls nicht daran teilnehmen, oder habt ihr ein Exemplar ergattern können? Findet ihr auch, dass solche Events nicht unter diesen Bedingungen stattfinden sollten, sondern leichter zugänglich sein müssten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Weitere Events im Februar 2024 in Pokémon GO haben wir für euch zusammengestellt.