Pokémon GO: Neues Event „Karneval der Liebe“ startet morgen – Alles zu Boni, Inhalten, Shinys

In Pokémon GO startet der Karneval der Liebe. Was bringt das Event? Hier findet ihr alle Infos.

Wann läuft das Event? Der „Karneval der Liebe“ startet am Dienstag, dem 13. Februar 2024 um 10:00 Uhr. Er läuft dann bis Donnerstag, den 15. Februar um 20:00 Uhr.

Ein Teil des Events dreht sich dabei um die verschiedenen Versionen des Pokémon „Choreogel“. Dieser Vogel hat verschiedene Varianten zu bieten, die ihr je nach Region einsammeln könnt. Während des Events werdet ihr erstmals seine Shiny-Form treffen können. Auch Flabébé steht als Pokémon mit regionalen Formen im Zentrum des Events.

Mehr zu den Spawns lest ihr unten.

Boni im Event:

Am Mittwoch, dem 14. Februar laufen die Top-Raids mit Cupidos. Den Zeitplan dazu findet ihr unten.

Ihr könnt die Form von Coiffwaff in den „Herzchenschnitt“ wechseln.

Es gibt eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons beim Spazieren mit dem Kumpel.

Ihr erhaltet zwei garantierte XL-Bonbons beim Entwickeln.

In Showcases könnt ihr eure Kumpel-Pokémon antreten lassen.

Eine Sammlerherausforderung dreht sich um Roserade, EP und Sternenstaub.

Im Shop werdet ihr eine optionale befristete Forschung für einen US-Dollar (Euro voraussichtlich vergleichbar) finden.

Shiny-Choreogel in der Wildnis, Cupidos im Top-Raid

Welche Pokémon trifft man? Die Pokémon im Event zeigen wir euch hier. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

Choreogel* (Form je nach Region, siehe oben) Choreogel im Flamenco-Stil: Europa, Naher Osten und Afrika Choreogel im Cheerleading-Stil: Amerika Choreogel im Hula-Stil: afrikanische, asiatische, pazifische und karibische Inseln Choreogel im Buyo-Stil: Region Asien-Pazifik



Die Shiny-Varianten sehen so aus:

Flabébé Rotblütler: Europa, Naher Osten und Afrika Blaublütler: Region Asien-Pazifik Gelbblütler: amerikanischer Kontinent Weißblütler & Orangeblütler: Überall, seltener

Snubbull*

Eneco*

Liebiskus*

Coiffwaff*

Velursi*

Kwaks

Roselia* (seltener)

In Feldforschungen:

Snubbull*

Roselia*

Pandir mit Herzmuster*

Perlu*

Liebiskus*

Coiffwaff*

Velursi*

Cupidos im Top-Raid

Am 14. Februar, dem Valentinstag, wird Pokémon GO sein „Pokémon der Liebe“ bekommen. Das tritt aber nur in schwierigen Top-Raids auf, die ihr vor Ort besiegen müsst. Zudem müsst ihr euch an bestimmte Zeitfenster halten. Es erscheint:

Zwischen 12:00 und 13:00 Uhr

Zwischen 13:00 und 14:00 Uhr

Zwischen 17:00 und 18:00 Uhr

Zwischen 18:00 und 19:00 Uhr

Ihr solltet frühzeitig schauen, wann genau die Eier bei euch über den Arenen auftauchen, um euren Kampf zu planen.

Schlagt ihr Cupidos, erhaltet ihr außerdem für 30 Minuten lang Flug-und-Feen-Spawns rund um die Arena. Dabei sind:

Piepi*

Pummeluff*

Snubbull*

Schwalbini*

Fleknoil*

Emolga

Geronimatz*

Dartiri*

Parfi*

Flauschling*

