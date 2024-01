Pokémon GO kriegt am Valentinstag sein „Pokémon der Liebe“, doch Spieler lieben den Termin gar nicht

Das legendäre Pokémon Cupidos erscheint bald in Pokémon GO. Und auch, wenn der Valentinstag zur Veröffentlichung passt, sorgt der Termin für Kritik.

Was ist das für ein Pokémon? Cupidos gehört zu der Gruppe von Pokémon, die sich „Kräfte der Natur“ nennt. Hierzu zählen neben Cupidos die legendären Pokémon Boreos, Voltolos und Demeteros. Es feierte sein Debüt im Spiel Pokémon Legenden: Arceus.

Während es die anderen drei schon lange in Pokémon GO gibt, fehlte Cupidos bislang. Wie es aussieht, könnt ihr hier im offiziellen Post zum Debüt von Pokémon GO sehen (via X.com).

Wie die anderen drei Monster gibt es Cupidos in zwei Formen: In der Inkarnationsform und der Tiergeistform. In Pokémon GO wird die Inkarnationsform nun am 14. Februar, also am Valentinstag, in Pokémon GO erscheinen. Und das passt durchaus, denn Cupidos ist als Symbol für die Liebe und den Frühling in der Hisui-Region bekannt.

Doch der Termin und die Art des Releases sorgt für Kritik.

Trainer kritisieren Top-Raids mit Cupidos am Valentinstag

Was ist das Problem? Dass sich der Release passend zum Pokémon am Valentinstag orientiert, wird von einigen Trainern zwar als naheliegende Idee betrachtet, doch es gibt eine Schwierigkeit: Cupidos erscheint nicht in normalen, sondern in den sogenannten Top-Raids.

Diese Top-Raids weisen ein paar Besonderheiten auf:

Sie laufen nur in bestimmten Zeiträumen. In diesem Fall wird das am 14. Februar zu folgenden Uhrzeiten der Fall sein: 12:00 bis 13:00 Uhr 13:00 bis 14:00 Uhr 17:00 bis 18:00 Uhr 18:00 bis 19:00 Uhr

Die Top-Raids sind in der Regel sehr schwierig und benötigen zahlreiche Trainer zum Besiegen.

Und sie können ausschließlich vor Ort, also nicht als Fern-Raid abgeschlossen werden.

2024 liegt der Valentinstag am 14. Februar aber auf einem Mittwoch, also mitten in der Woche auf einem regulären Arbeitstag. Daher sorgen die Kombination aus den genannten Timeslots und dem Umstand, dass man vor Ort sein muss, bei einigen Trainern für Kritik.

Ein paar Beispielstimmen aus der reddit-Community „TheSilphRoad“ zu Pokémon GO:

„Es fühlt sich seltsam an, einen Top-Raid-Tag ausgerechnet an einem Wochentag zu haben“, meint User DevilMaster7 (via reddit).

„Nun, ich werde keins bekommen. Meine Frau wird nicht sehr erfreut sein, wenn ich ihr einen Korb gebe“, schreibt User Wicked_Odie (via reddit).

„Diese speziell während der Arbeits-/Essenszeiten am Valentinstag (mitten in der Woche!) zu haben, ist echt eine Entscheidung“, kritisiert User JRE47 (via reddit).

„Wenn das im Duo besiegt werden kann, sind das mittelgute Nachrichten. Wenn das nicht geht, sind das furchtbare Nachrichten“, findet User OdgeHam (via reddit).

Einige merken an, dass bei ihnen das Timing mit der Arbeit kollidiert, bei anderen mit der Valentinstags-Planung. Die andere Frage ist, ob sich zu diesen Zeiten überhaupt genug Trainer finden, um sie zu besiegen, da die Top-Raids speziell darauf ausgelegt sind, schwieriger zu schlagen zu sein.

Wie seht ihr den Raid mit Cupidos? Passt euch der Raid in die Planung, geht ihr vielleicht gemeinsam das neue Monster fangen? Oder kommt das mit eurer Planung auch eher nicht hin? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was sonst im Spiel los ist: Hier findet ihr alle Events im Februar 2024 in Pokémon GO.