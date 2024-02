Pokémon GO ändert, wie ihr Promo-Codes auf Android nutzt – So geht es

Promo-Codes in Pokémon GO sind beliebt, um neue Items oder andere Boni zu bekommen. Die Eingabe auf Android wird nun verändert.

Was sind Promo-Codes? Immer mal wieder werden Codes geteilt, die Spielern Boni in Pokémon GO bescheren. Meist sind diese Boni nützliche Items, manchmal aber auch Dinge wie Avatar-Items oder gar Pokémon-Begegnungen.

Eine Übersicht der aktiven Promo-Codes im Februar 2024 findet ihr hier.

Wie gab man bei Android bisher Promo-Codes ein? Das war ganz einfach: Man musste lediglich im Shop des Spiels innerhalb der App nach unten scrollen, bis man zum Feld „Promos“ kam. Da gab man den Code ein.

Nun ändert Entwickler Niantic aber, wie das funktioniert. Statt des bisherigen, einfachen Wegs müssen Android-Nutzer jetzt auch den Umweg nehmen, den iOS-User schon kennen.

So ändern sich Promo-Codes auf Android ab 13. Februar

Das ändert sich: Ab dem 13. Februar müssen Android-User ebenfalls über den Webstore gehen, um Promo-Codes einzugeben, gab das Team von Pokémon GO über den Blog (via pokemongolive.com) bekannt.

iOS-User kennen das schon: Die ehemalige „Einlöseseite” von Niantic wurde vor kurzem ebenfalls in den Pokémon-GO-Webstore verlegt. Den Link zum Code-Einlösen findet ihr hier (via pokemongolive.com).

Wie funktioniert das? Anstatt im Spiel den Code einzugeben, müsst ihr ab dem 13. Februar:

Den Webstore besuchen

Euch dort mit Eurem Pokémon-GO-Konto anmelden

Spieler mit Trainer-Club-Konten müssen einen anderen Anmeldeservice verknüpfen, um Angebote einlösen zu können

Dann gebt ihr den Code im Feld ein

Jetzt wechselt ihr ins Spiel. Hier solltet ihr ein Pop-Up bekommen, dass ein Code erfolgreich eingelöst wurde.

Manchmal taucht die Pop-Up-Nachricht nicht umgehend auf, oder die Freischaltung dauert ein wenig. Im Tagebuch eures Accounts könnt ihr aber einsehen, ob die Code-Freischaltung funktioniert hat.

Warum macht Pokémon GO das? In der Ankündigung heißt es: „Unser Ziel war es, eine zentrale Anlaufstelle für alle zu schaffen. Wir hoffen, dass der Übergang allen Trainer leicht fällt.“

Allerdings sorgt die Änderung bei Trainern erstmal für Kritik. So bedauern einige Spieler im Subreddit zu Pokémon GO. „TheSilphRoad“, die Änderung, da es sich hier um einen Umweg handelt, den Android-Nutzer vorher nicht gehen mussten (via reddit).

Die Entscheidung ist damit nach aktuellem Stand weniger populär, als andere Anpassungen, die zuletzt vorgenommen wurden. So brachte Niantic etwa ein Update, dass Euch Kumpel schneller füttern lässt und testet gleichzeitig weitere Quality-of-Life-Verbesserungen. Mehr zu den Updates in Pokémon GO erfahrt ihr hier.