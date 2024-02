Pokémon GO: Aktuelles Update bringt euch die erste von fünf neuen, praktischen Funktionen

In Pokémon GO wurden zuletzt mehrere neue Features getestet, das erste davon ist nun offenbar für alle da. Doch ihr braucht das aktuelle Update.

Was ist das für eine Funktion? Es handelt sich bei der Funktion um den Schneller-Snack-Button , den ihr jetzt auf dem Screen zu eurem Kumpel-Pokémon findet.

Wenn ihr darauf klickt, bekommt ihr einfach einen weißen Hintergrund-Bildschirm, auf dem euer Kumpel zu sehen ist. Jetzt könnt ihr die Beeren verfüttern um euch so Herzen zu verdienen und euren Kumpel auf die Map zu holen.

So sehen Button und Bildschirm aus

Damit spart man sich ein wenig Zeit und auf jeden Fall einen Klick: Zuvor musste man den Kumpel entweder im AR-Modus platzieren und füttern, was etwas länger dauert und außerdem das herumhantieren mit der Kamera erfordert. Auch da konnte man alternativ eine Schnellfütter-Funktion anwählen, musste dafür aber eben erstmal ein Menü weiter. Das spart man sich nun.

Wie kriege ich die Funktion? Wenn ihr die Funktion noch nicht bei euch findet, schaut in euren jeweiligen App Stores nach, ob ihr eine aktuellere Version von Pokémon GO laden könnt. Dabei handelt es sich um kein erzwungenes Updates, ihr müsst es also eventuell manuell laden. Sobald ihr die Version 0.299.1 habt, sollte der Button auch bei euch auftauchen.

Zuletzt war die Funktion noch in einer Testphase, nun scheint sie für alle verfügbar zu sein. Das lässt hoffen, dass auch die übrigen, praktischen Funktionen, die aktuell getestet werden, für alle verfügbar werden.

Welche Funktionen testet Pokémon GO noch?

Zuletzt wurden mehrere Funktionen in eine Testphase gestartet, die das Spiel praktischer oder schicker machen. Der Schnellfütter-Button war eines davon, die anderen sehen folgendermaßen aus.

Einige Trainer berichteten vom “Alle wiederbeleben / heilen”-Button, den sie testen können. Damit kann man alle Monster, die verletzt oder besiegt sind, auf einen Schlag heilen, wenn man die nötigen Items hat.

Außerdem gibt es ein visuelles Update für die Fangbildschirme, die einige Spieler bereits testen können. Die machen das Spiel hübscher und passen sich offenbar an die Umgebung an.

Zudem durften einige schon den “Solo-Raid-Bereit-Button” testen. Der ermöglicht es, den Timer in der Raid-Lobby zu verkürzen, indem man auf “Bereit” klickt. Das geht bei allen schon, wenn man in einer Gruppe ist, doch die Solo-Möglichkeit gab es bisher noch nicht – außer, man ist einer der Tester.

Zu guter Letzt gibt das Spiel bei der Angreifer-Auswahl Tipps, welche Attacken besonders effektiv oder eben eher schwach sind. Das hilft beim Zusammenstellen von Raid-Teams.

Mehr zu den getesteten Features lest ihr hier. Unklar ist allerdings noch, ob, wann und in welcher Form diese Features an alle Trainer ausgespielt werden. Hier heißt es schlichtweg: Abwarten. Doch mit dem Schnellfütter-Button ist nun zumindest eines der Features verfügbar, was hoffen lässt, dass auch die übrigen Funktionen bald für alle kommen.

Was haltet ihr von den neuen Features? Erzählt es uns in den Kommentaren.