Pokémon GO kriegt 3 praktische, neue Funktionen – Eine davon ist der Knopf, den alle wollen

In Pokémon GO werden offenbar hilfreiche, neue Funktionen eingeführt. Erste Trainer berichten von Tests.

Was ist los in Pokémon GO? Wie es aussieht, kommen mehrere neue Features zu Pokémon GO. Erst vor kurzem wurden neue Grafik-Updates für die Fangbildschirme bekannt, die bereits von einigen Spielern getestet werden können.

Doch dabei bleibt es offenbar nicht: Gleich drei neue Funktionen wurden offenbar am Wochenende für einige Trainer freigeschaltet, die aber schon zeigen, wie das aussehen könnte. Wir fassen sie hier für euch zusammen.

Das müsst ihr beachten: Genau wie die Grafik-Features wurden die neuen Funktionen offensichtlich noch nicht für alle freigeschaltet. Wann sie bei allen Spielern verfügbar sein werden, ist derzeit offen.

Feature 1: Der „Bereit“-Button für Solo-Raids

Was ist das für ein Feature? An sich wurde der „Bereit“-Button bereits im Sommer 2023 eingeführt. Er ermöglicht es Trainer-Gruppen, den Vorbereitungs-Timer in der Raid-Lobby auf 10 Sekunden zu verkürzen. Schon damals war das ein lang gewünschtes Feature, denn den langen Raid-Timer abzuwarten, nur um dann innerhalb von Sekunden den Raid an sich abzuschließen, nervte einige.

Doch es gab eine Einschränkung: Man musste mindestens zu zweit sein, um den „Bereit“-Button nutzen zu können. Solo-Spieler hingegen bekamen dieses Feature nicht, mussten also weiterhin die vollen 120 Sekunden abwarten. Auch das ist bei einfachen Raids eher weniger sinnvoll, weswegen viele Spieler weiterhin hofften, dass es hier nochmal eine Änderung gibt.

Nun scheint er endlich auch für Solo-Spieler zu kommen. Den Button kann man offenbar betätigen, nachdem 30 Sekunden Wartezeit abgelaufen sind, wie User „Merlion4ek“ im Subreddit „TheSilphRoad“ zu Pokémon GO zeigt:

Link zum Reddit Inhalt

Feature 2: Attacken-Tipps bei Raids

Was ist das für ein Feature? Auch dies dürfte in Sachen Raids praktisch sein: Einige Trainer zeigen, dass ihnen jetzt die Effektivität ihrer Attacken gegen den jeweiligen Raid-Boss angezeigt wird, wenn sie die Pokémon auswählen, mit denen sie antreten möchten.

Das bedeutet: Ihr könnt deutlich schneller und praktischer überprüfen, welche eurer Angreifer in Pokémon GO sich wirklich gegen den Raid-Boss lohnen. Das zeigt User „Fillain“ auf reddit:

Link zum Reddit Inhalt

Feature 3: Alle Pokémon heilen oder wiederbeleben

Was ist das für ein Feature? Nutzt ihr aktuell Tränke oder Beleber in Pokémon GO, müsst ihr jedes Pokémon einzeln antippen, um seine Lebenspunkte wieder aufzufüllen. Gerade nach einem ausschweifenden Raid können das aber eine Menge Pokémon sein.

Auch hier wird in Zukunft offenbar abgekürzt: Wie User „cpgxrcia“ auf reddit zeigt, wird auch ein „Alle heilen“-Button eingeführt, mit dem ihr einfach alle betroffenen Monster heilen könnt.

Link zum Reddit Inhalt

Andere User berichten zudem von einem weiteren entsprechenden Button, wenn ihr Beleber nutzt, mit dem ihr alle besiegtem Pokémon auf einmal zurückholen könnt. Nur die entsprechende Anzahl an Heilungs-Items werdet ihr dafür weiterhin brauchen.

Was ist sonst in Pokémon GO los? Grundsätzlich neigt sich der Januar dem Ende zu und der Februar rückt näher. Mit dem neuen Monat kommen auch einige spannende Events, wie der Community Day mit Chaneira, der „Weg nach Sinnoh“ und auch die große Sinnoh-Tour.

Momentan aber läuft noch das „Final-Event“ des Januar: Die große Rocket-Übernahme, die unter anderem Crypto-Kyogre für Giovanni und neue Pokémon bei den Rocket-Anführern Arlo, Sierra und Cliff sowie den Rocket-Rüpeln brachte. Außerdem könnt ihr aktuell die nutzlose Attacke „Frustration“ verlernen. Dieses Event läuft noch bis Anfang Februar. Wenn ihr alle Infos auf einen Blick wollt: Hier findet ihr die Übersicht zum Rocket-Event „Gestohlene Schätze“.