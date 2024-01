Pokémon GO startet Rocket-Event „Gestohlene Schätze“ in Kürze – Mit neuem Pokémon & Cryptos

In Pokémon GO steht das Event „Gestohlene Schätze“ an. Wir fassen alle Inhalte für euch zusammen.

Wann startet das Event? „Gestohlene Schätze“ startet am Samstag, den 27. Januar 2024 um 00:00 Uhr Ortszeit – es geht also direkt um Mitternacht von Freitag auf Samstag los. Schluss ist dann am Donnerstag, den 01. Februar 2024 um 23:59 Uhr.

Was ist das Highlight des Events? Es handelt sich um ein Team-GO-Rocket-Event, das bedeutet: Alles dreht sich um die Schurken, die mit Crypto-Pokémon versuchen, Ärger zu verbreiten.

Unter anderem stehen deshalb folgende Inhalte rund um Team GO Rocket an:

Giovanni bekommt ein neues Boss-Pokémon: Crypto-Kyogre.

In den 5-Sterne-Crypto-Raids trefft ihr am 27. und 28. Februar Crypto-Ho-Oh an.

Arlo, Cliff und Sierra werden neue Pokémon dabei haben.

Die Rocket-Rüpel bekommen ebenfalls neue Monster.

Außerdem könnt ihr die nutzlose Crypto-Attacke „Frustration“ verlernen, was wichtig ist, wenn ihr eure Crypto-Pokémon ideal einsetzen wollt.

Generell werdet ihr auf mehr Rocket-Mitglieder an Stops und in Ballons treffen.

Neues Pokémon: Ein weiteres Highlight ist das Debüt von Knattox und dessen Entwicklung Knattatox, das aus der 9. Generation stammt und zum Typ Stahl und Gift gehört. Das könnt ihr bekommen, wenn ihr es aus 12-km-Eiern ausbrütet.

Welche Pokémon erscheinen bei „Gestohlene Schätze“ in Pokémon GO?

In der offiziellen Grafik zeigt Niantic das neue Monster “Knattox”.

Hier fassen wir euch alle Event-Monster zusammen. Mögliche Shinys werden durch ein Sternchen* markiert.

Bei Team GO Rocket:

Giovanni: Crypto-Kyogre

Arlo, Sierra, Cliff: Noch unbekannt

Bei Rüpeln: Crypto-Versionen von Krebscorps Schneppke Panflam Plinfa Glibunkel Lithomith Kastadur

Aus 12-km-Eiern: Knattox

In Raids:

Stufe 1: Alola-Rattfratz *, Alola-Mauzi *, Alola-Sleima*, Galar-Zigzachs*

Stufe 3: Smogmog, Galar-Smogmog*, Despotar*, Adebom*

In Crypto-Raids:

Stufe 1: Crypto-Alola-Sandan, Crypto-Kramurx*, Crypto-Tannza*, Crypto-Glibunkel

Stufe 3: Crypto-Sichlor*, Crypto-Panzaeron, Crypto-Golbit

Stufe 5: Crypto-Ho-Oh (nur am 27. Januar ab 06:00 Uhr bis 28. Januar 22:00 Uhr)

Feldforschungen:

Rettan*

Zubat*

Smogon*

Paldea-Felino*

Hisui-Baldorfish

Fiffyen*

Zobiris*

Glibunkel*

Zurrokex*

Garstella

Knirfish

Micrick

Mit „Gestohlene Schätze“ endet dann auch der Januar, es dürfte das letzte große Events des Monats sein. Doch auch im kommenden Monat stehen schon ein paar Termine an. Beispielsweise könnt ihr beim „Weg nach Sinnoh“ Mitte Februar jeden Tag auf ein anderes legendäres Monster treffen.