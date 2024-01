Pokémon GO: „Zeitlose Reisen“ gibt euch jetzt ein Super-Rocket-Radar – Kapitel 9 bis 14 bekannt

In Pokémon GO könnt ihr jetzt die Forschung „Zeitlose Reisen“ abschließen. Die nun bekannten Schritte 9 bis 14 fassen wir euch hier zusammen.

Was ist das für eine Forschung? Im Dezember 2023 startete die Spezialforschung „Zeitlose Reisen“ anlässlich der gleichnamigen Season in Pokémon GO.

Allerdings konnte man nicht gleich alle 14 Schritte absolvieren. Stattdessen kamen über mehrere Events immer wieder neue Schritte dazu. Jetzt ist das Finale Schritt verfügbar.

Seit dem Start des Events „Gestohlene Schätze“ könnt ihr auch die letzten Abschnitte erledigen. Und die sind wichtig, denn sie bringen euch einen Super-Rocket-Radar, mit dem ihr den Rocket-Boss Giovanni herausfordern könnt.

Da einige Spieler aufgrund der Zeitverschiebung bereits alle Schritte erledigen konnten, sind die Inhalte jetzt bekannt. Wir fassen sie hier für euch mithilfe der Übersicht von LeekDuck zusammen.

Zeitlose Reisen 9/14

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 5 Sananabeeren Drehe an 5 Arenen oder PokéStops 10 Pokébälle Besiege 3 Rüpel von Team GO Rocket 2 Lade-TMs

Stufenbelohnung:

1.000 EP

1.000 Sternenstaub

Eine Begegnung mit Zurrokex

Zeitlose Reisen 10/14

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 5 Sananabeeren Verschicke 10 Pokémon 10 Superbälle Besiege 6 Rüpel von Team GO Rocket 3 Mysteriöse Teile

Stufenbelohnung:

1.500 EP

1.500 Sternenstaub

1 Rocket-Radar

Zeitlose Reisen 11/14

Aufgabe Belohnung Besiege Rocket-Anführer Arlo 2.500 EP Besiege Rocket-Anführer Cliff 2.500 EP Besiege Rocket-Anführer Sierra 2.500 EP

Stufenbelohnung:

2.500 EP

2.500 Sternenstaub

1 Super-Rocket-Radar

Zeitlose Reisen 12/14

Aufgabe Belohnung Finde den Boss von Team GO Rocket 10 Hypertränke Kämpfe gegen den Boss von Team GO Rocket 10 Hyperbälle Besiege den Boss von Team GO Rocket 6 Top-Beleber

Stufenbelohnung:

3.000 EP

3.000 Sternenstaub

Zeitlose Reisen 13/14

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 10 Top-Tränke Drehe an 10 PokéStops oder Arenen 1 Sinnoh-Stein Besiege 3 Rüpel von Team GO Rocket 3 Lade-TMs

Stufenbelohnung:

4.000 EP

4.000 Sternenstaub

Zeitlose Reisen 14/14

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 5 goldene Himmihbeeren Bereits erledigt! 5.000 EP Bereits erledigt! 1 Glücks-Ei

Stufenbelohnung: Hier braucht ihr keine Aufgaben mehr erfüllen, sondern müsst nur die Belohnungen abholen. Der Abschluss bringt:

5.000 EP

5.000 Sternenstaub

Begegnung mit Kaumalat

Das Besondere an der Forschung ist, dass es keine separate Team-GO-Rocket-Forschung wie gewohnt gibt, sondern diese in die Season-Forschung integriert wurde. Deshalb solltet ihr „Zeitlose Reisen“ abschließen, um euch Giovanni zu stellen. Denn: Der Boss von Team GO Rocket hat ein mächtiges Pokémon mit dabei. Ihr könnt bei ihm jetzt Crypto-Kyogre bekommen – wie stark das ist, zeigen wir euch hier.