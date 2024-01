Morgen startet ein neues Rocket-Event in Pokémon GO. Wir verraten euch, welche Pokémon sich besonders lohnen.

Wann ist das Event? Das Event Gestohlene Schätze startet am Samstag, dem 27. Januar 2024 um 00:00 Uhr und wird am Donnerstag, dem 1. Februar 2024 um 23:59 Uhr enden. In dem Event warten allerlei Crypto-Pokémon und Belohnungen auf euch, die es in sich haben. Welche Pokémon sich hiervon besonders lohnen, haben wir für euch aufgelistet.

Wenn ihr noch mehr Informationen zu dem Event sucht, findet ihr hier alle Infos zum Gestohlene Schätze -Event.

Nutzt die Möglichkeit, Crypto-Kyogre zu fangen

Wie erhalte ich Crypto-Kyogre? Die wohl beste Belohnung aus dem neuen Event ist Crypto-Kyogre. Dieses Pokémon könnt ihr erhalten, wenn ihr den letzten Teil der Spezialforschung der Season Zeitlose Reisen absolviert. Dieser wird im Event freigeschaltet. Hierbei könnt ihr ein Super-Rocket-Radar erhalten, Giovanni besiegen und Crypto-Kyogre zu eurer Sammlung hinzufügen.

Wofür lohnt sich Crypto-Kyogre? Bei diesem Pokémon handelt es sich um einen mehr als starken Wasser-Angreifer. Lediglich die Proto-Variante von Kyogre und wenige Mega-Entwicklungen sind stärkere Wasser-Angreifer als Crypto-Kyogre.

Auch für die Kampfliga könnt ihr auf Crypto-Kyogre setzen. In der Meisterliga kann das Pokémon punkten und eine starke Ergänzung für euer Team darstellen.

Da dies das Debüt von Crypto-Kyogre ist, könnt ihr außerdem ein neues Crypto-Pokémon in eurem Pokédex ergänzen, wenn ihr es fangt.

Wird es Crypto-Kyogre als Shiny geben? Nein, Crypto-Kyogre werdet ihr nicht als Shiny fangen können.

Crypto-Ho-Oh kehrt zurück – Verpasst es nicht

Wie erhalte ich Crypto-Ho-Oh? In der Zeit vom 27. Januar 2024 um 6:00 Uhr bis zum 28. Januar 2024 um 22:00 Uhr könnt ihr in Crypto-5*-Raids auf dieses Pokémon treffen. Besiegt ihr es, habt ihr die Möglichkeit, es zu fangen.

Wofür lohnt sich Crypto-Ho-Oh? Dieses Pokémon ist in der Meisterliga ganz weit vorne und eines der besten Pokémon, das ihr hier aktuell einsetzen könnt.

Auch als Angreifer in Raids ist Crypto-Ho-Oh ein sehr starkes Pokémon. Es ist sowohl im Bereich der Feuer-Angreifer, als auch als Flug-Angreifer ein sehr starkes und ausdauerndes Pokémon.

Wird es Crypto-Ho-Oh als Shiny geben? Ja! Ihr könnt Crypto-Ho-Oh auch als Shiny begegnen.

Weitere gute Crypto-Pokémon im Event

Welche neuen Crypto-Pokémon lohnen sich noch? Es wird obendrein 7 neue Crypto-Pokémon geben, die ihren Weg ins Spiel finden. Dabei handelt es sich um die folgenden:

Crypto-Chelast: Bei seiner letzten Entwicklungsstufe, Crypto-Chelterrar, handelt es sich um eins der besten Pflanzen-Angreifer im Spiel für Raids.

Bei seiner letzten Entwicklungsstufe, Crypto-Chelterrar, handelt es sich um eins der besten Pflanzen-Angreifer im Spiel für Raids. Crypto-Panflam: Auch hier erhaltet ihr mit der letzten Entwicklung, Crypto-Panfermo, einen starken Angreifer. Dieser ist vom Typ Feuer.

Auch hier erhaltet ihr mit der letzten Entwicklung, Crypto-Panfermo, einen starken Angreifer. Dieser ist vom Typ Feuer. Crypto-Plinfa: Crypto-Plinfa kann sich zu Crypto-Impoleon entwickeln, welches immerhin ein solider Wasser-Angreifer für Raids ist.

Crypto-Plinfa kann sich zu Crypto-Impoleon entwickeln, welches immerhin ein solider Wasser-Angreifer für Raids ist. Crypto-Krebscorps: Besitzt mit Crypto-Krebutack eine Entwicklung, die ebenfalls ein ganz vernünftiger Wasser-Angreifer ist.

Besitzt mit Crypto-Krebutack eine Entwicklung, die ebenfalls ein ganz vernünftiger Wasser-Angreifer ist. Crypto-Schneppke: Crypto-Schneppke besitzt zwei potenzielle Entwicklungen, nämlich Crypto-Firnontor und Crypto-Frosdedje. Letzteres ist akzeptabel in der Superliga.

Crypto-Schneppke besitzt zwei potenzielle Entwicklungen, nämlich Crypto-Firnontor und Crypto-Frosdedje. Letzteres ist akzeptabel in der Superliga. Crypto-Glibunkel: Kann sich zu Crypto-Toxiquak entwickeln, welches ein ziemlich gutes Pokémon in der Hyperliga ist.

Kann sich zu Crypto-Toxiquak entwickeln, welches ein ziemlich gutes Pokémon in der Hyperliga ist. Crypto-Kastadur: Seine Entwicklung, Crypto-Tentantel, ist ein akzeptables Pokémon für die Super- und die Hyperliga.

Seine Entwicklung, Crypto-Tentantel, ist ein akzeptables Pokémon für die Super- und die Hyperliga. Crypto-Lithomith: Besitzt mit Crypto-Tentantel eine Entwicklung, die leider nur für den Pokédex taugt.

Was sagt ihr zu den neuen Crypto-Pokémon? Gibt es welche, auf die ihr euch besonders freut und die ihr schon länger haben wollt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und tauscht euch mit weiteren Trainern aus. Einen Überblick über die Events im Januar 2024 in Pokémon GO könnt ihr euch bei uns ebenfalls verschaffen.