Neues Event in Pokémon GO angekündigt: Verpasst bloß nicht das neue Crypto-Pokémon von Giovanni 

Team GO Rocket kehrt in Pokémon GO zurück. Es warten neue Pokémon, die Möglichkeit Frustration zu verlernen und Giovanni mit einem neuen Crypto-Pokémon.

Wann läuft das Event? Das Event Gestohlene Schätze startet am Samstag, dem 27. Januar 2024 um 00:00 Uhr. Enden wird das Event am Donnerstag, dem 1. Februar 2024 um 23:59 Uhr.

Was bringt das Event? Im Event wird Knattox seinen Weg in das Spiel finden. Das Pokémon aus der 9. Spielgeneration mit den Typen Stahl und Gift besitzt eine Entwicklung, Knattatox, die ebenfalls im Spiel freigeschaltet wird. Knattox wird ab dem Event aus 12-km-Eiern schlüpfen.

Mit dem Event wird auch Giovanni wieder im Spiel zu bekämpfen sein. Wenn ihr ihn besiegt, habt ihr die Möglichkeit, ein Crypto-Kyogre einzufangen. Passend dazu, werdet ihr im Event auch wieder die Möglichkeit haben, die Lade-Attacke Frustration durch den Einsatz einer Lade-TM zu verlernen. Dies bringt euch stärkere Pokémon, als das Erlösen von Crypto-Pokémon.

Crypto-Ho-Oh wird während des Events erneut im Spiel verfügbar sein. Dieses Pokémon könnt ihr in Crypto-Raids besiegen und erstmalig auch in seiner Shiny-Form einfangen. Auch wird die Anzahl an Rocket-Ballons und Rocket-Rüpeln an PokéStops erhöht sein.

Alle weiteren Infos zu dem Event listen wir euch hier auf.

Hier seht ihr den Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

Rotation der Rüpel-Pokémon, Raids und Feldforschungen

Welche Pokémon wird es im Event noch geben? Die folgenden Pokémon warten im Event darauf, von euch eingefangen zu werden.

Durch Giovanni

Crypto-Kyogre

In Crypto-Raids

1*-Raids

Crypto-Alola-Sandan

Crypto-Kramurx *

Crypto-Tannza *

Crypto-Glibunkel

3*-Raids

Crypto-Sichlor *

Crypto-Panzaeron

Crypto-Golbit

5*-Raids

Crypto-Ho-Oh * (debütiert vom 27. Januar 2024 um 6:00 Uhr bis zum 28. Januar 2024 um 22:00 Uhr)

In Raids

1*-Raids

Alola-Rattfratz *

Alola-Mauzi *

Alola-Sleima *

Galar-Zigzachs *

3*-Raids

Smogmog

Galar-Smogmog *

Despotar *

Adebom *

Bei Rocket-Rüpeln

Crypto-Krebscorps

Crypto-Schneppke

Crypto-Panflam

Crypto-Plinfa

Crypto-Glibunkel

Crypto-Lithomith

Crypto-Kastadur

In Eiern

Knattox (kann aus 12-km-Eiern schlüpfen)

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können als Shiny auftauchen.

Welche Belohnungen wird es in Feldforschungen geben? Wenn ihr im Event Feldforschungen abschließt, könnt ihr Mysteriöse Teile, Lade- und Sofort-TMs erhalten. Zusätzlich gibt es Begegnungen mit diesen Pokémon.

Rettan *

Zubat *

Smogon *

Paldea-Felino *

Hisui-Baldorfish

Fiffyen *

Zobiris *

Glibunkel *

Zurrokex *

Garstella

Knirfish

Micrick

Die mit * markierten Pokémon können in ihrer Shiny-Form erscheinen.

Was wird es im Event noch geben? Während es Events werdet ihr auch die Möglichkeit haben, mit Event-Pokémon an Showcases teilzunehmen. Außerdem wird es eine kostenpflichtige befristete Forschung sowie Event-Bundles geben.

Was sagt ihr zu dem kommenden Event? Freut ihr euch darauf und werdet ihr daran teilnehmen? Wenn ja, was ist euer persönliches Highlight im Event? Lasst es uns wissen und schreibt es gerne in die Kommentare. Weitere Events im Januar 2024 in Pokémon GO haben wir ebenfalls für euch aufgelistet.