Pokémon GO: „Zeitlose Reisen“ – Alle Aufgaben und Belohnungen der neuen Spezialforschung

Vor dem Ende des Jahres erwarten euch noch viele spannende Inhalte: Alle Events im Dezember 2023 bei Pokémon GO in der Übersicht.

Pokémon GO: So meistert ihr heute das Fangkunst-Event

Was ist das für eine Forschung? Ab dem 11. Dezember läuft in Pokémon GO das Event „Harte Zeiten“ und bringt viele besondere Pokémon mit sich. Dazu aber auch eine Spezialforschung, auf die wir hier im Detail eingehen.

Die Spezialforschung „Zeitlose Reisen“ in Pokémon GO bringt euch TMs, EP, Sternenstaub und mehr. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen, die bisher bekannt sind.

