Pokémon GO: Das Mondneujahr-Event bringt neuen Drachen und eine riesige Herausforderung

In Pokémon GO steht im Februar 2024 das Mondneujahr-Event Event an. Wir zeigen euch auf MeinMMO, welche Pokémon ihr beim Event ergattern könnt und was euch sonst noch erwartet.

Wann läuft das Event? Das Mondneujahr-Event beginnt am 5. Februar 2024 um 10:00 Uhr und wird bis zum Sonntag, dem 11. Februar 2024 um 20:00 Uhr laufen. Neben einer kostenpflichtigen befristeten Forschung erwarten euch vor allem viele Drachen-Pokémon, einige Boni und eine globale Herausforderung. Das Event startet nur wenige Tag nach dem Gestohlene-Schätze -Event.

Welches neue Pokémon feiert sein Debüt? Sen-Long wird im Zuge des Events seinen Weg ins Spiel finden. Das Pokémon der 7. Spielegeneration besitzt die Typen Normal und Drache. Auch die Shiny-Variante wird im Spiel verfügbar sein.

Weitere Drachen-Pokémon in der Wildnis, in Raids und in Feldforschungen

Welche Pokémon wird es noch im Event geben? Die folgenden Pokémon werden während des Events verfügbar sein und darauf warten, von euch gefangen zu werden.

In der Wildnis

Karpador *

Dratini *

Pottrott *

Fynx *

Algitt *

eF-eM *

Miniras (seltener als die restlichen Pokémon)

In 1*-Raids

Dratini *

Kapuno *

Viscora *

In 3*-Raids

Shardrago *

Tortunator *

Sen-Long *

Durch Feldforschungen

Dratini *

Knacklion *

Wablu *

Kaumalat *

Flampion *

Shardrago *

Kapuno *

Algitt *

Balgoras *

Viscora *

Tortunator *

Sen-Long *

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können in ihrer Shiny-Variante auftauchen.

Welche Boni sind während des Events aktiv? Während des Events werden vier Boni aktiv sein. Dabei handelt es sich um die folgenden:

Erhöhte Chance, Glücks-Pokémon durch Tausch zu erhalten

Erhöhte Chance, Glücks-Freunde zu werden

zusätzliche Bonbons für gute, großartige und fabelhafte Würfe

Erhöhte Chance auf XL-Bonbons für gute, großartige und fabelhafte Würfe (ab Level 31)

Was für eine Herausforderung wird es im Event geben? Während das Event stattfindet, wird es eine globale Herausforderung geben. Hierbei müssen alle Trainer des Spiels gemeinsam 1.000.000.000 gute Würfe landen, um die Herausforderung erfolgreich abzuschließen. Wenn dies gelingt, werden bis zum Ende des Events neben einem festlichen Feuerwerk auch neue wilde Pokémon aktiviert.

Außerdem werden für bestimmte Pokémon exklusive Attacken freigeschaltet, die sie erlernen können, wenn sie im Event entwickelt werden. Um welche Pokémon es sich handelt, ist bisher noch nicht bekannt.

Was sagt ihr zu dem Event? Freut ihr euch darauf und auf die Pokémon, die im Event auf euch warten? Gibt es welche, auf die ihr euch besonders freut? Und was haltet ihr von der globalen Herausforderung? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über die Events im Januar 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns natürlich auch.