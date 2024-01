Pokémon GO: Wolwerock in Zwielichtform erhalten – So klappt die Entwicklung von Wuffels

In Pokémon GO debütiert im Weiße Odyssee -Event die Zwielichtform von Wolwerock. Wie ihr diese bekommt, erfahrt ihr hier.

Worum geht es? In Pokémon GO steht das Weiße Odyssee-Event vor der Tür. Dieses wird am 6. Januar starten und bis zum 10. Januar aktiv sein. Neben einer Reihe an verschiedenen wilden Pokémon und Boni, wird die Zwielichtform von Wolwerock im Spiel debütieren. Alle Infos zum Weiße Odyssee -Event erhaltet ihr natürlich auch bei uns.

Was hat es mit Wuffels auf sich? Wuffels ist ein Gesteins-Pokémon, aus der 7. Generation. Die Besonderheit von Wuffels liegt darin, dass die Entwicklung, Wolwerock, gleich 3 verschiedene Formen hat, die es besitzen kann. Hierbei handelt es sich um die Tagform, die Nachtform sowie die Zwielichtform. Bisher waren lediglich die ersten beiden Formen in Pokémon GO aktiviert.

Wie ihr Wuffels in die Tag- und die Nachtform entwickelt, erfahrt ihr auch bei uns.

Nicht alle Wuffels können sich in die Zwielichtform von Wolwerock entwickeln

Wie erhalte ich Wuffels im Event? Während des Events habt ihr verschiedene Möglichkeiten, Wuffels zu erhalten. Ihr könnt es aus 2-km- und 7-km-Eiern ebenso ausbrüten, wie aus Eiern, die ihr als Abenteuer-Sync-Belohnungen aus der aktuellen Season erhalten habt.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

Außerdem könnt ihr Wuffels in 1*-Raids, als Belohnung durch Feldforschungen und im zweiten Teil der Spezialforschung Zeitlose Reisen begegnen.

Wie kann ich Wolwerock in der Zwielichtform erhalten? Um Wuffels in die Zwielichtform von Wolwerock zu entwickeln, könnt ihr keine älteren Wuffels benutzen, die ihr bereits vor dem Event gefangen habt. Nur Exemplare, die während des Events gefangen wurden, können in die Zwielichtform von Wolwerock entwickelt werden.

Hierbei kann jedoch nicht jedes Wuffels benutzt werden. Ob ein Wuffels, welches ihr erhalten habt, sich für diese Entwicklung eignet, ist reiner Zufall. Wenn ihr also sichergehen wollt, dass ihr Wolwerock in der Zwielichtform in eure Sammlung aufnehmen könnt, müsst ihr vielleicht mehrere Wuffels sammeln.

Was haltet ihr von der Mechanik? Freut ihr euch, auf Wolwerock in der Zwielichtform, oder interessiert euch dieses Pokémon eher weniger? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr auf der Suche nach weiteren Events im Januar 2024 in Pokémon GO seid, werdet ihr bei uns fündig.