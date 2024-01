Pokémon GO: Neues Event „Weiße Odyssee“ startet noch diese Woche und bringt 3 Boni

Schon am kommenden Wochenende beginnt das Event „Weiße Odyssee“ in Pokémon GO. Das hat eine neue Entwicklung sowie Boni im Gepäck.

Wann startet „Weiße Odyssee“? Das Event beginnt am Samstag, den 6. Januar 2024 um 10:00 Uhr morgens. Es läuft dann bis Mittwoch, den 10. Januar 2024 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Was ist das Wichtigste im Event? Das dürfte das Debüt der Zwielichtform von Wolwerock sein. Dies ist eine zusätzliche Entwicklung des Pokémon Wuffels, das schon länger im Spiel ist. Allerdings gibt es einen wichtigen Punkt, den Trainer beachten sollten.

Nur „manche“ Wuffels, die Trainer ab Eventstart fangen oder ausbrüten, können sich in die Zwielichtform anstatt die bislang bekannten Tag- und Nachtformen entwickeln. Es ist also davon auszugehen, dass bislang gefangene Wuffels nicht für die Zwielichtform infrage kommen und auch neue nicht garantiert sind.

Im Event erscheint Wuffels in Stufe-1-Raids, in 2km- und 7km-Eiern sowie in Feldforschungen.

Welche Boni kommen? Neben der neuen Entwicklung findet ihr drei Boni im Spiel, die sich um eure Kumpel-Pokémon drehen.

Sie bringen euch häufiger Souvenirs.

Außerdem bringen sie euch mehr Geschenke, was mehr Items für euch bedeutet.

Sie erscheinen länger auf der Karte, wenn ihr Beeren oder Knursp verfüttert. Ihr habt also länger Zeit, Herzen mit ihnen zu sammeln.

Spezialforschung: Die Spezialforschung „Zeitlose Reisen“ wird fortgesetzt.

Welche Pokémon erscheinen zum Event Weiße Odyssee ?

Hier zeigen wir euch die Event-Spawns. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

Wildnis:

Nebulak*

Evoli*

Webarak*

Sonnkern*

Teddiursa*

Lunastein*

Sonnfel*

Mangunior*

Imantis*

Bubungus*

Psiana*

Nachtara*

Raids:

Stufe 1: Hisui-Fukano*, Rihorn*, Hisui-Sniebel*, Wuffels*

Hisui-Fukano*, Rihorn*, Hisui-Sniebel*, Wuffels* Stufe 3: Lapras*, Aerodactyl*, Hisui-Washakwil*, Damythir*

Eier: Wuffels* schlüpft zusätzlich zu den normalen Eier-Pool-Monstern aus 2km- und 7km-Eiern.

Feldforschungen:

Hisui-Fukano*

Hisui-Sniebel*

Wuffels*

Ihr wollt wissen, was sonst in Pokémon GO los ist? Hier findet ihr alle Events im Januar 2024 in Pokémon GO.