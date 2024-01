Pokémon GO: Trainer sparten sich besonders seltene Pokémon für coole Entwicklung auf – Sind jetzt enttäuscht und sauer

In Pokémon GO wurde eine neue Form von Wolwerock angekündigt. Doch die Umstände der Entwicklung sorgen für Frust bei einigen Trainern.

Was ist das für eine Entwicklung? Es handelt sich um die sogenannte „Zwielichtform“ von Wolwerock, in die das kleine Pokémon Wuffels sich ab dem Start des neuen Events „Weiße Odyssee“ verwandeln kann. Bislang konnte es sich lediglich in die Tag- und Nachtform entwickeln.

Wie entwickelt man Wuffels? Der Ankündigung zufolge werden nur „manche“ Wuffels-Exemplare, die man fängt oder ausbrütet, die Möglichkeit haben, sich in die Zwielichtform zu verwandeln – nicht alle.

Diese Wuffels-Versionen, die sich äußerlich nicht vom bisher gewohnten Wuffels unterscheiden, wird es nach aktuellem Stand erst ab dem Eventstart geben. Und genau das ist der Knackpunkt, der manche Trainer gerade ärgert.

Pokémon GO zeigt die neue Jahreszeit „Zeitlose Reisen“ im Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur’s Gate 3 war kein Zufall

Alte Shinys oder Vier-Sterne-Wuffels kommen wohl nicht in Frage

Das sagen Trainer zur Entwicklung: Dass man offenbar nur neue Wuffels entwickeln kann – und auch davon nicht alle – stimmt vor allem Trainer ärgerlich, die sich alte Wuffels-Exemplare aufgespart haben, um dieses irgendwann zur Zwielicht-Form weiterzuentwickeln.

Dass diese weiterhin nur die Tag- oder Nachtform nutzen können – damit hatten sie nicht gerechnet. Ein paar Beispiele aus der Pokémon-GO-Community auf reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

„Ich habe mein Hundo auch aufgehoben und war so aufgeregt, als ich heute einen Blick auf die Meldung in der App warf. Nur um heute Abend hierher zu kommen und zu sehen, dass ich nicht in der Lage sein werde, es zu entwickeln. Ich bin so deprimiert“, meint etwa „daisies4me“ (via reddit).

„Ich hatte ein Shiny aufgehoben und bin ziemlich genervt“ schreibt User „whereisbeezy“ (via reddit).

„Ich habe ein perfektes Wuffels, also bin ich sauer. Welches soll ich jetzt nehmen?“, fragt „Frazzle64“ (via reddit).

Generell sorgt die Ankündigung, dass man nur bestimmte Wuffels zur neuen Form entwickeln können wird, nicht für Begeisterung. Einige Spieler sprechen von „FOMO“, da man Wuffels in der Regel auch nicht in der Wildnis, sondern nur aus Eiern, Raids oder Forschungen bekommt.

Hat die Entwicklung einen Hintergrund? Tatsächlich ja, denn die Zwielichtform von Wuffels ist auch in den Pokémon-Hauptspielen ein Sonderfall. Denn die bekommt man nur, wenn das gefangene Wuffels die Fähigkeit „Gleichmut“ bzw. „Tempomacher“ beherrscht. Diese Wuffels-Versionen unterscheiden sich äußerlich nicht vom regulären Wuffels, aber verwandeln sich eben nicht in die Tag- und Nacht-, sondern die Zwielichtform.

So gesehen setzt Pokémon GO die spezielle Entwicklung auf seine Art ebenfalls um.

Was haltet ihr von der neuen Entwicklung? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Und wenn ihr wissen wollt, was ansonsten in den kommenden Wochen im Spiel ansteht: Hier findet ihr die aktuellen Januar-Events 2024 in Pokémon GO.