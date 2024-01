Pokémon GO bringt jeden Tag einen anderen legendären Boss bei großem Sinnoh-Event

In Pokémon GO startet bald das neue Event „Weg nach Sinnoh“. Das bringt eine Menge Inhalte in Vorbereitung auf die Sinnoh-Tour. Wir zeigen euch alle Infos.

Wann startet das Event? „Der Weg nach Sinnoh“ startet am Montag, den 19. Februar 2024 um 10:00 Uhr und läuft bis Freitag, den 23. Februar 2024 um 22:00 Uhr.

Direkt darauf folgt dann die globale Sinnoh-Tour, die am 24. und 25. Februar 2024 läuft. Beim „Weg nach Sinnoh“ handelt es sich also um eine Art Vorbereitungs-Event.

Die Ankündigung spricht von folgenden Boni:

Doppelte Schlüpfgeschwindigkeit für Eier, die ihr im Event aktiviert

Das Fern-Raid-Limit wird auf zehn pro Tag erhöht, vom 19. bis 22. Februar

Vom 23. bis 25. Februar, also während der globalen Sinnoh-Tour, wird es kein Fern-Raid-Limit geben

Grundsätzlich dreht sich im Event aber vieles schon um die Pokémon aus der Sinnoh-Region. Alle Infos fassen wir hier zusammen.

Welche Pokémon bringt „Der Weg nach Sinnoh“ in Pokémon GO?

Legendäre Bosse: Während des Events könnt ihr jeden Tag einen anderen Stufe-5-Boss in den Raids antreffen. Die folgenden sind verfügbar, mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

Darkrai* am Montag, den 19. Februar

Cresselia* am Dienstag, den 20. Februar

Das Seen-Trio am Mittwoch, den 21. Februar Selfe* in der Region Asien-Pazifik Vesprit* in Europa, Naher Osten, Afrika, Indien Tobutz* in Amerika & Grönland

Heatran am Donnerstag, den 22. Februar

Giratina (Urform) am Freitag, den 23. Februar

Abgesehen von den legendären Raid-Bossen trefft ihr im Event in den Raids auf die Starter-Pokémon der Generation.

Stufe 1: Chelast*, Panflam*, Plinfa*

Stufe 3: Chelcarain, Panpyro, Pliprin

In der Wildnis: Auch hier trefft ihr verstärkt auf Chelast*, Panflam* und Plinfa*, sowie seltener auf Chelcarain, Panpyro und Pliprin.

In den 2-km-Eiern findet ihr:

Knospi*

Klingplim*

Mobai*

Wonneira*

Mampfaxo*

Riolu*

Mantirps*

In der befristeten Forschung trefft ihr auch auf die legendären Bosse:

Heatran*

Giratina (Urform)*

Cresselia*

Darkrai*

Zusätzliche Event-Tickets zum „Weg nach Sinnoh“

Was für Tickets sind das? Pokémon GO wird zum Event zwei zusätzliche Tickets im Shop veröffentlichen, die jeweils 5 US-Dollar (vrstl. ähnlich in Euro) kosten sollen. Die Boni daraus gelten beim „Weg nach Sinnoh“-Event, aber auch während der Sinnoh-Tour am 24. und 25. Februar.

Die beiden Tickets sehen folgendermaßen aus.

Das Raid-Ticket: Das bringt 5.000 EP zusätzlich für Raid-Siege, ein Extra-Bonbon beim Fang des Raid-Bosses und zwei zusätzliche Raid-Pässe pro Tag, die ihr an den Arenen bekommen könnt.

Dazu kommt eine befristete Forschung mit folgenden Belohnungen:

Jeweils 10 Bonbons für Dialga und Palkia

Jeweils 5 XL-Bonbons für Heatran, Giratina, Cresselia, Darkrai

Eine Evoli-Fan-Maske

Das Schlüpf-Ticket: Das Ticket bringt euch eine befristete Forschung, bei der ihr auf die regionalen Pokémon Pachirisu*, Plaudagei* und Venuflibis* trefft. Zudem kriegt ihr:

Doppelte Schlüpf-EP

Doppelte Bonbons für das Ausschlüpfen

Doppelten Sternenstaub für das Ausschlüpfen

Eine Pikachu-Fan-Maske

Mit dem Weg nach Sinnoh scheint die Reise in Richtung Sinnoh-Tour Fahrt aufzunehmen. Dort steht dann beispielsweise das Debüt von Ur-Dialga und Ur-Palkia in Pokémon GO an. Diese speziellen Formen bringen einen neuen Effekt mit, den ihr außerhalb von Kämpfen einsetzen könnt. Mehr zu Ur-Dialga und Ur-Palkia erfahrt ihr hier.