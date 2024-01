Pokémon GO gibt neue Infos zur großen Sinnoh-Tour im Februar 2024 – Bringt neue Shinys, Raids und Routen

Was sagt ihr zu dem Event und den neuen Informationen? Werdet ihr daran lokal oder global teilnehmen? Wenn ja, worauf freut ihr euch besonders? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dahin gibt es noch weitere Events im Januar 2024 in Pokémon GO , die auf euch warten.

Welches Pokémon kann im Event auf Routen erscheinen? Wenn ihr während des Events auf Routen unterwegs seid, könnt ihr weißlinigen Barschuften begegnen. Dieses kann sich in Pokémon GO aktuell noch nicht entwickeln.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Welche Pokémon gibt es in Raids im Event? Die folgenden Pokémon können im Event in Raid-Kämpfen erscheinen:

Welches neues Feature wird es geben? Im Zuge des Debüts von Ur-Palkia und Ur-Dialga wird es ein neues Feature in Pokémon GO geben. Hierbei handelt es sich um jeweils eine Attacke der neuen Ur-Pokémon, die euch außerhalb von Kämpfen Boni bringen. Mehr Informationen zum neuen Feature und den neuen Formen für Palkia und Dialga findet ihr hier .

Worum geht es? Es gibt neue Informationen zur Sinnoh-Tour, die im Februar 2024 stattfindet. Diese wird unterteilt sein in ein lokales Event, welches in Los Angeles stattfindet, und einem globalen Event. Alle bisher bekannten Informationen zur großen Sinnoh-Tour findet ihr hier .

Im Februar 2024 startet in Pokémon GO die große Sinnoh-Tour. Welche neuen Informationen es dazu gibt, erfahrt ihr hier.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to